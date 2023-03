Đại gia Hà Thành tậu Rolls-Royce Phantom bản giới hạn, giá hơn 20 tỷ đồng

Rolls-Royce Phantom phiên bản kỉ niệm 100 năm ra đời của biểu tượng Spirit of Ecstasy mang tên “Spirit of Ecstasy Edition”. Xe được đưa về Việt Nam từ năm 2011 và là 1/100 chiếc thuộc biến thể đặc biệt được sản xuất. Hiện quãng được của chiếc xe đã di chuyển được là 41.617 km.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có đúng 2 chiếc Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition, gồm 1 chiếc màu đen và chiếc màu trắng ngọc trai trong bài - thuộc sở hữu của Nhà thiết kế Chương Tailor. Giá xe được chào bán vào khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition thuộc phiên bản trục cơ sở ngắn SWB nên có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.842 x 1.990 x 1.638 (mm), trục cơ sở đạt 3.570 mm.

Dấu hiệu nhận biết phiên bản đặc biệt là là dòng chữ “Spirit of Ecstasy Centenary – 2011” tại chân biểu tượng Spirit of Ecstasy. Đường coachline vẽ thủ công chạy dọc thân xe có hình biểu tượng Spirit of Ecstasy.

Phần đầu của chiếc Phantom VII vẫn sở hữu thiết kế của phiên bản Series I với hệ thống đèn pha halogen cùng bóng bi-xenon đặt ngay phía dưới, lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome sáng bóng với thiết kế giống với đền thờ Hephaistos tại Athens. Logo Rolls-Royce màu đen thay vì được mạ chrome như những phiên bản khác.

Xe được trang bị bộ mâm 7 chấu mạ chrome kích thước 21 inch với phần ốp bánh có dòng chữ “Spirit of Ecstasy Centenary 2011” giống với phần logo.

Phía sau xe vẫn là cụm đèn hậu thiết kế quen thuộc của dòng Phantom. Hệ thống ống xả với mỗi ống hình oval nằm một bên, được mạ chrome tăng vẻ sang trọng.

Bên trong khoang cabin, Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition được bọc da màu da bò, ốp gỗ óc chó màu nâu. Bên cạnh đó là các chi tiết mạ crôm nổi bật và logo thể hiện đây là 1 trong 100 chiếc xe Rolls-Royce Phantom giới hạn được sản xuất trên toàn cầu.

Tuổi đời đã 11 năm nhưng phần ghế của chiếc xe này vẫn được đánh giá là đẹp với phần da căng bóng. Phần điều chỉnh độ ngả của hàng ghế trước được đặt ngay bậc tỳ tay trung tâm. Hàng ghế sau có không gian thoải mái, sau mỗi tựa ghế là một màn hình giải trí kích thước lớn.

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Phantom là khối động cơ V12 6.75L, sản sinh công suất 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Sức mạnh trên có thể giúp cho chiếc xe 2,6 tấn vận hành với vận tốc tối đa 240 km/h, tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 5,9 giây.

Chương Tailor là ông chủ của thương hiệu vest, suit tại Hà Nội. Trước khi sở hữu Rolls-Royce Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition, vị đại gia này đã là chủ nhân của một chiếc Rolls-Royce Ghost.

Ảnh: Duy Phan, Tuân xe nhập

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ai-gia-ha-thanh-tau-rolls-royce-phantom-ban-gioi-han-gia-hon-20-ty-on...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ai-gia-ha-thanh-tau-rolls-royce-phantom-ban-gioi-han-gia-hon-20-ty-ong-a599798.html