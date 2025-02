Đây là 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 1/2025

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 1/2025 đạt 18.893 xe, giảm 40% so tháng 12/2024 và giảm 2% so với tháng 1/2024. Tương tự, tổng doanh số xe Hyundai bán ra ghi nhận mức giảm mạnh tới 63% so với tháng 12/2024 với 3.074 xe. Trong khi, hãng xe điện Việt Nam - VinFast công bố đã bàn giao hơn 10.000 ô tô điện các loại.

Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do tháng 1/2025 trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán. Đồng thời, chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ cũng đã kết thúc. Do đó, tình hình kinh doanh của những mẫu xe bán chậm càng trở nên chậm hơn. Minh chứng là không có mẫu xe nào bán nổi 20 xe.

Trong top 10 ô tô bán chậm nhất tháng đầu tiên của năm 2025, Toyota và KIA là thương hiệu có số lượng xe đông đảo. Honda, Suzuki và Isuzu, mỗi thương hiệu đóng góp 1 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 1/2025: