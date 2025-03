Honda City bất ngờ vượt mặt các đối thủ trong phân khúc sedan giá rẻ

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng số xe sedan bán ra trong tháng đầu tiên của năm 2025 đạt 2.222 chiếc, giảm 39,5% so với tháng 12/2024. Đặc biệt, Hyundai Thành Công (TC Motor) cho biết, doanh số bán xe sedan của hãng chỉ đạt 582 chiếc, giảm tới 71% so với tháng trước.

Sự sụt giảm này đã được dự báo trước khi Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Honda City đã có sự bứt phá ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số bán xe sedan giá rẻ.

Cụ thể, Honda City đã bán được 568 chiếc trong tháng 1, tăng 31,5% so với tháng 12/2024 và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Honda City đã vượt qua các đối thủ như Hyundai Accent và Toyota Vios để chiếm vị trí số 1 trong top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng.

Honda City

Tháng 1/2025 đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Honda City với doanh số 568 xe, đánh dấu mức tăng trưởng 31,5% so với tháng trước (432 xe) và 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công này không chỉ giúp Honda City chiếm lĩnh thị trường mà còn vượt qua các đối thủ đáng gờm như Hyundai Accent và Toyota Vios, khẳng định vị trí số 1 trong danh sách xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng.

Ra mắt vào tháng 12/2019 và được nâng cấp vào tháng 4/2023, Honda City sở hữu động cơ 1.5L, hộp số vô cấp CVT và tính năng ADAS tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản (G, L và RS), với giá bán từ 499-569 triệu đồng.

Hyundai Accent

Trong khi đó, Hyundai Accent lại trải qua một tháng khó khăn khi chỉ tiêu thụ được 530 xe, giảm 71,5% so với tháng 12/2024 (1.861 xe) và giảm 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đã giành được vị trí dẫn đầu vào tháng trước đó nhưng mẫu xe này đã phải nhường lại cho Honda City và hiện đứng ở vị trí thứ 2.

Ra mắt vào tháng 5/2024 tại Việt Nam, Hyundai Accent thế hệ mới được trang bị động cơ 1.5L với tùy chọn hộp số vô cấp iVT hoặc số sàn 6 cấp. Giá xe dao động từ 439-569 triệu đồng cho 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp).

Toyota Vios

Tương tự, Toyota Vios cũng không thoát khỏi xu hướng giảm khi chỉ bán được 490 xe trong tháng 1/2025, giảm 67,4% so với tháng trước đó (1.504 xe) và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù không phải là mẫu xe mới nhất trên thị trường, Toyota Vios vẫn giữ được sự tin cậy và giá bán hợp lý, từ 458-545 triệu đồng cho các phiên bản E MT, E CVT và G CVT. Xe được trang bị động cơ 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Mazda2

Mazda2 cũng không thoát khỏi xu hướng giảm này khi chỉ tiêu thụ được 313 xe trong tháng 1/2025, giảm 42,3% so với tháng trước đó (542 xe) và giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đã khiến mẫu xe này tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4, nhường chỗ cho đối thủ Honda City.

Mazda2 được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản AT, Luxury và Premium, được bán với giá từ 408-544 triệu đồng, cùng với động cơ 1.5L và hộp số tự động 6 cấp.

Mitsubishi Attrage

Cuối cùng, Mitsubishi Attrage ghi nhận doanh số khiêm tốn với chỉ 61 xe được bán ra, giảm 64,5% so với tháng trước đó (172 xe) và giảm 59,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, Attrage vẫn giữ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng xe sedan giá rẻ.

Mitsubishi Attrage có 3 phiên bản MT, CVT và CVT Premium, với giá từ 380-490 triệu đồng, cũng được nhập khẩu từ Thái Lan.

Tình hình doanh số này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc xe sedan cỡ B giá rẻ khi các mẫu xe đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thu hút khách hàng.