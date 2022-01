Ford Explorer thế hệ mới ra mắt, giá bán hơn 2,3 tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 11/01/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ford Việt Nam đã vừa công bố giá bán cho dòng xe Explorer thế hệ hoàn toàn mới.

Bước sang thế hệ mới, Ford Explorer 2022 được thay đổi toàn diện về thiết kế nội ngoại thất. Phần đầu xe được đổi mới thiết kế với lưới tản nhiệt lớn hơn, sử dụng đèn pha LED. Ở thế hệ thứ 6, Ford Explorer Hoàn Toàn Mới 2022 được phát triển trên một khung gầm mới có chiều dài cơ sở tăng thêm 159mm giúp chiếc xe có tổng thể dài rộng, bề thế hơn.

Với chiều dài cơ sở tăng từ 2.866mm lên 3.025mm, rõ ràng độ rộng rãi, thoải mái của chiếc Explorer Hoàn Toàn Mới là không cần phải bàn cãi. Thiết kế 35-30-35 đối với hàng ghế thứ 2 cũng giúp chủ xe gấp hai hàng ghế sau một cách linh hoạt. Khoang hành lý của Explorer có dung tích 560L. Khi gập toàn bộ 2 hàng ghế sau thì không gian chứa đồ có thể lên tới 2.486 lít.

Cụm đèn sương mù được làm lớn hơn và liền mạch với hốc hút gió. Cản trước bọc thép, hốc hút gió sơn đen và được đẩy cao lên tạo thành hai hình thang gần đối xứng ở phần đầu xe khiến cho thiết kế đầu xe có vẻ khí động học hơn.

Ford Explorer 2022 phiên bản Limited tại Việt Nam được trang bị nhiều tiện nghi và hỗ trợ lái bao gồm: Ghế bọc da (Đen), hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có nhớ vị trí, trang bị màn hình giải trí trung tâm 8 inch, đồng hồ hỗ trợ lái dùng kiểu analog + kết hợp với màn hình đa thông tin. Trang bị ghế lái có nhớ vị trí, dàn loa B&O, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời cỡ lớn (trước/sau).

Đặc biệt, hàng ghế 2 còn được tích hợp sẵn rèm chắn nắng trên cánh cửa, và bệ tì tay ở giữa có giá để cốc. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn, tăng cường ánh sáng cho không gian nội thất vốn đã rất rộng rãi, giúp hành khách hòa mình vào thiên nhiên. Chưa hết, xe còn được trang bị sạc không dây và sạc type C. Điều hòa 3 vùng không khí với bộ lọc cao cấp.

Ford Explorer được trang bị khối động cơ Xăng 4 xy lanh, dung tích 2.3L tăng áp công nghệ Ecoboost, cho công suất tối đa 301 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (Tiêu chuẩn), thông qua hộp số tự động 10 cấp (10AT).

Xe đi kèm với nhiều thế độ lái được cung cấp bởi hệ thống quản lý địa hình Terrain Management System™ với 7 chế độ lái (thêm chế độ đi đường tuyết và cát sâu). Với bản 1 cầu sau (RWD), xe có các chế độ chạy: Bình thường (Normal), Thể thao (Sport), Đường mòn (Trail), Đường trơn trượt (Slippery) Kéo rơ-mooc (Tow/Haul) và chế độ Tiết kiệm (Eco).

Về trang bị an toàn, Ford Explorer 2022 phiên bản Limited tại Việt Nam được trang bị gói an toàn Copilot 360 bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo chệch làn đường,…

Với giá bán khởi điểm từ 2,366 tỷ đồng, Ford Explorer thế hệ mới có giá bán cao hơn 367 triệu đồng so với thế hệ cũ có giá bán 1,999 tỷ đồng. Ford Explorer trở thành lựa chọn mua xe SUV 7 chỗ dành cho khách hàng Việt trong tầm giá dưới 2,5 tỷ đồng.

So sánh nhanh giá bán của Ford Explorer rẻ hơn khoảng 92 triệu đồng so với đối thủ Toyota Land Cruiser Prado đang có giá bán 2,458 tỷ đồng. Chưa hết, so với Toyota Highlander nhập khẩu tư nhân có giá hơn 4 tỷ đồng, lựa chọn Ford Explorer 2022 nhập chính hãng có giá bán dễ chịu hơn rất nhiều.

Từ trước đến nay tại thị trường Việt, Ford Explorer là dòng xe SUV hấp dẫn tệp khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, có nhu cầu mua SUV đề cao thiết kế nam tính và trang bị nhiều công nghệ. Tại thị trường Việt, Ford Explorer 2022 được phân phối duy nhất một phiên bản Limited, nhập Mỹ với giá bán 2,366 tỷ đồng. Xe có 4 màu sơn: đen, trắng, xanh, đỏ. Tương tự thế hệ cũ, Ford Explorer 2022 được phân phối duy nhất một phiên bản (Limited), nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ'

Nguồn: http://danviet.vn/ford-explorer-the-he-moi-ra-mat-gia-ban-hon-23-ty-dong-5020221111506450.htm