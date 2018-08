Đâu là vị trí ngồi nguy hiểm nhất trên xe ôtô?

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Những vị trí ngồi có tầm nhìn đẹp chưa chắc đã an toàn nhất.

1. Xe nhỏ 5 chỗ

Vị trí nguy hiểm: khi gặp nguy hiểm từ phía trước theo phản xạ lái xe sẽ cố gắng né tránh nên vị trí cạnh lái sẽ trở thành nguy hiểm nhất.

Vị trí an toàn: ghế sau lưng lái xe là nơi an toàn hơn vì khi có va chạm từ phía trước phần xe này thường ít biến dạng hơn do hứng chịu ít lực hơn.

2. Xe mini bus

Vị trí nguy hiểm: Nếu xảy ra va chạm mạnh từ phía trước kính lái vỡ, cùng với áp lực mạnh sẽ khiến những người ngồi ở vị trí cạnh lái bị thương nặng hơn. Giống như xe 5 chỗ tốt nhất bạn nên tránh chỗ ngồi cạnh lái xe.

Vị trí an toàn: Hàng ghế sau ghế lái và có hướng ngồi ngược lại với hướng di chuyển chính là vị trí an toàn nhất. Trường hợp lái xe buộc phải phanh gấp, mặt bạn không bị va đập mạnh về phía trước.

3. Vị trí nguy hiểm trên bus cỡ lớn

Vị trí nguy hiểm: Tốt nhất nên tránh những hàng ghế cạnh cửa sổ và cửa ra vào để không bị thương tích do kính vỡ khi có va chạm xảy ra.

Ghế an toàn: Các ghế ngồi ở giữa cabin, quay ngược với hướng di chuyển là những vị trí an toàn.

4. Vị trí nguy hiểm trên xe city bus

Vị trí nguy hiểm: Khi có va chạm mạnh từ phía trước, những mảnh vỡ từ kính lái khổng lồ sẽ có nguy cơ bay thẳng vào hành khách ngồi ở hai hàng ghế đầu tiên. Tiếp theo là các vị trí cạnh cửa sổ và cửa ra vào. Tương tự hàng ghế sau cùng cũng rất nguy hiểm khi có tác động mạnh từ phía sau.

Ghế an toàn: Nên chọn vị trí ngồi ở giữa và bên phải cabin.

5. Vị trí nguy hiểm trên tàu hỏa

Vị trí nguy hiểm: Những chỗ ngồi theo hướng di chuyển sẽ khiến bạn bị ngã xuống nếu tàu buộc phải phanh đột ngột.

Ghế an toàn: Chọn vị trí giữa toa, tốt nhất là hàng ghế thứ 5 hoặc 6. Trường hợp có tai nạn xảy ra, nếu toa tàu bị văng khỏi đường ray thì đầu toa và cuối toa thường chịu lực lớn và biến dạng nặng.

6. Vị trí ngồi nguy hiểm trên tàu biển

Vị trí nguy hiểm: Không nên chọn vị trí cabin thấp trong lòng tàu, trường hợp bị đắm nước sẽ tràn vào trong nhanh chóng, hành khách khó có thể thoát ra ngoài.

Vị trí an toàn: Boong tàu và cabin phía trên sẽ là nơi ngập nước cuối cùng.

7. Vị trí nguy hiểm trên máy bay

Hạng thương gia được sắp xếp ngồi ở đầu máy bay, nhưng các ghế an toàn nhất lại là các ghế ở khoang cuối.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi có sự cố xảy ra vẫn là giữ bình tĩnh, nhớ nguyên tắc an toàn và tuân theo các quy tắc được hướng dẫn. Trong trường hợp này, xác suất xảy ra tai nạn sẽ giảm xuống mức tối thiểu.