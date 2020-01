Công nghệ mới hỗ trợ người lái xe không bị chói ánh sáng

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Hãng sản xuất phụ kiện Bosch vừa cho ra mắt màn hình chống chói tự động qua đó, người lái xe sẽ không cần phải chỉnh tấm che nắng trên xe hơi nữa. Vì với công nghệ mới của Bosch, tấm che nắng này sẽ tự động điều chỉnh theo hướng ánh sáng mặt trời và che mát cho phần mắt của người lái.

Công nghệ mới không chỉ giúp nâng cấp các hệ thống lớn trên xe trên xe như động cơ, đèn đóm, hệ thống tự lái... Công nghệ mới ra đời còn giúp nâng cấp những chi tiết nhỏ, giúp cho việc lái xe tiện lợi hơn. Tấm che nắng trên ô tô là một ví dụ. Khi lái xe đường dài, mọi người sẽ thấy khá phiền phức khi phải liên tục chỉnh tấm che nắng để mắt không chói.

Tuy nhiên, với công nghệ mới của Bosch, sự phiền phức này sẽ không còn nữa. Tại triển lãm công nghệ CES 2020 diễn ra ở Las Vegas, Bosch đã giới thiệu một tấm chắn nắng thực tế ảo, với tên gọi là Virtual Visor. Với khả năng che nắng tức thời và tự điều chỉnh theo nguồn nắng, Virtual Visor thậm chí đã được vinh danh là phát minh tân tiến nhất CES (Best of Innovation in the CES 2020 Innovation Awards).

Bosch trang bị một màn hình tinh thể lỏng/ LCD thay thế cho tấm chống nắng cũ. Kết hợp với nó là một camera và phần mềm nhận diện khuôn mặt công nghệ cao. Nhờ đó, màn hình này sẽ chỉ che nắng ở phần mắt người lái, giúp họ lái xe một cách dễ chịu nhất.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn gây lo ngại cho phần đông người trải nghiệm. Bởi khi sử dụng màn hình Virtual Visor, người lái thật sự chỉ đang lái xe thông qua một màn hình LCD với độ trong suốt khoảng 90%. Ngoài ra công nghệ này có thể gây tốn kém hơn nhiều so với việc mua một cái kính mát.

Để có thể đi vào sản xuất, màn hình này buộc phải nâng cấp nhiều và phải tính đến nhiều trường hợp lái xe thực tế hơn nữa. Bosch cũng chưa xác nhận bật đèn xanh để phát triển thương mại hóa dự án này.

