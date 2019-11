Lốp xe bị phù, nguy cơ tai nạn cao nếu không khắc phục sớm

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Lốp ô tô bị phù hay còn gọi là bị phình ra là hiện tượng vô cùng nguy hiểm có thể gây nổ lốp bất cứ lúc nào nhất là khi chạy ở tốc độ cao.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến lốp xe ô tô bị phù hoặc phình những nốt sủi bong bóng hình thành sau một thời gian di chuyển, thường xuyên đi qua các ổ gà, chở quá tải hoặc phơi xe quá lâu dưới trời nắng nóng… khiến cho lớp lót bên trong của lốp xe bị hư hỏng, không khí nhanh chóng xâm nhập và thổi phồng một khu vực bên trong tạo thành các bong bóng u lên khỏii bề mặt lốp.

Nguyên nhân cũng có thể là do tài xế chở hàng quá tải trong thời gian dài hoặc do vá lốp không chuẩn, mài đi quá nhiều mặt trong lốp, khiến khu vực vá bị mỏng hơn so với các vị trí khác. Nếu bơm quá căng sẽ dẫn đến phồng lốp.

Lốp xe bị phù ở thành lố mang lại sự khó chịu khi di chuyển trên đường phố.

Lốp xe bị hiện tượng phù rất nguy hiểm cho người lái và những người xung quanh.

Một khi sử dụng lốp xe bị phù rất nguy hiểm. Cụ thể, nếu sử dụng lốp bị phù, xe vận hành sẽ khá ồn, rung lắc và không giữ được độ cân bằng hay ổn định cao nhất cho xe, mang lại cảm giác khó chịu khi sử dụng. Nếu tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, có thể dẫn đến nổ lốp, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và mọi người xung quanh. Vì vậy, nếu phát hiện lốp phù thì nên thay mới ngay lập tức để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Một số kinh nghiệm bỏ túi để giúp lốp xe tránh bị tình trạng phù là: Luôn đỗ xe ở những nơi có bóng mát hoặc có mái hiên, hạn chế tối đa việc phơi xe ngoài đường dưới trời nắng cao, lốp xe tiếp xúc với mặt đường nóng dễ bị biến dạng, dẫn tới tình trạng phù lốp.

Một số nguyên nhân khác dễ dẫn đến hiện tượng phú lốp.

Đậu xe cấn vào mép lề đường cũng dễ dẫn đến hiện tượng phù lốp.

Nên đọc kỹ hướng dẫn và bơm áp suất hơi vừa đủ cho vỏ lốp xe. Việc bơm áp suất hơi vừa đủ không thừa không thiếu giúp cho tài xế luôn vận hành trong điều kiện ổn định nhất. Ngoài ra, nếu bơm hơi quá căng hay quá thiếu cũng làm cho xe dễ biến dạng khi di chuyển. Do đó cần bơm lốp đúng với áp suất khuyến nghị khi có tải và không tải.

Chủ xe nên chọn và sử dụng lốp của các thương hiệu có tiếng và uy tín, sẽ giảm được nguy cơ phù lốp hơn so với các thương hiệu lạ. Nên đưa đến cửa hàng uy tín hoặc có kinh nghiệm để kiểm tra lốp trước những chuyến đi xa hay theo định kỳ của các tư vấn viên tại cửa hàng.

Nên thay thế lốp mới ngay khi phát hiện ra tình trạng phú lốp trên xe.

Trong quá trình điều khiển lưu thông trên đường cần chú ý quan sát để hạn chế đi vào ổ gà, ổ trâu, vấp phải đá nhọn cũng như các chướng ngại vật khác có thể gặp phải trên đường. Bên cạnh đó, khi đi lên xuống bậc thềm, gờ cao cần giảm tốc độ, đi chậm.

Khi gặp trường hợp lốp xe có hiện tượng bị phù hoặc phình ra cao hơn so với bề mặt của xe. Tài xế nên thay thế ngay bánh xe đó bằng bánh xe sơ cua hoặc đưa đến cửa hàng chuyên về mâm vỏ để thay thế… Nên khắc phục sớm nhất có thể để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.