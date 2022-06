Bảo dưỡng điều hòa trên xe ô tô trong mùa nóng có thật sự cần thiết

Hệ thống điều hoà trên ôtô luôn là điều cực kỳ quan trọng, sẽ thực sự là ác mộng nếu như hệ thống điều hoà trên xe bạn không kịp làm mát…Dưới đây là những biểu hiện của hệ thống giúp bạn biết rằng đã đến lúc cần phải thực hiện bảo dưỡng hệ thống điều hoà trên xe.

Xe đã đi từ 3 năm trở lên và chưa lần nào ngó ngàng đến hệ thống điều hoà vì: Quạt gió kêu to nhưng không thấy gió vào, chỉ “phào phào”, hơi mát kém và có thể kèm theo mùi khó chịu. Xe phải nổ máy và lăn bánh 10 phút trở lên mới có hơi lạnh.

Ngoài ra, hệ thống điều hoà lạnh không sâu. Xe dừng hoặc chờ đèn đỏ là không có hơi mát, chỉ khi xe di chuyển mới có hơi lạnh. Điều hoà bật lên mát lập tức nhưng chỉ một lúc sau lại là hơi nóng, nếu tắt điều hoà vài phút bật lên lại có hơi lạnh và hiện tượng này xảy ra thường xuyên. Những biểu trên có thể đến từ việc hao hụt gas, lọc gió điều hoà bị bẩn, quạt tản nhiệt cục nóng (quạt ly tâm hoặc quạt điện) không khả năng giải nhiệt dàn nóng, tắc van/đường ống dàn lạnh...

Công việc bảo dưỡng điều hoà, có nhiều phần việc phải kiểm tra nhưng sẽ bao gồm các nội dung cơ bản sau; vệ sinh lọc gió điều hoà, vệ sinh phin lọc, xúc rửa giàn nóng và giàn lạnh, bổ sung gas điều hoà, dầu lạnh (trong trường hợp bị hao hụt)…, nếu trong các trường hợp bị tắc quá nặng, thợ sẽ phải tháo cả tableau để có thể thực hiện việc bảo dưỡng thông đường ống.

Trong khi đó, đối với các trường hợp điều hoà có vấn đề thực sự (biểu hiện rõ nhất là không hề có hơi mát), khi đó thợ sẽ phải kiểm tra từng bộ phận của hệ thống để tìm ra lỗi; lốc điều hoà “chết” không đóng dù dây curoa vẫn kéo, mất hoàn toàn hơi lạnh do rò rỉ ga, thủng cút nối… thậm chí thủng ống dẫn do chuột cắn hay ống cao su ép (cút nối) không đủ chặt do thời gian sử dụng đã lâu.

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, "gara ngoài" có tin tưởng được hay không?

Đối với các trường hợp buộc phải thực hiện việc sửa chữa hệ thống điều hoà, các xưởng, garage sửa xe có uy tín thường thông báo rõ với bạn phần việc cần làm, vật tư cần thay thế, khối lượng công việc và thời gian hoàn thiện rõ ràng, đây là yếu tố thực sự quan trọng vì điều này giúp bạn – một người sử dụng xe, an tâm hơn khi giao chiếc xe cho họ sửa chữa. Chính vì vậy, các garage minh bạch về chi phí, vật tư, thời gian, không có “điều tiếng” trong quá trình hoạt động sẽ là những địa chỉ an tâm.

Một điều quan trọng nữa khi mà nhiều người dùng luôn đặt câu hỏi; Các garage ngoài có thể thực hiện công việc bảo dưỡng điều hoà tốt như trong đại lý các hãng hay không? Điều này có thể khẳng định là hoàn toàn có thể khi mà với các garage ngoài cũng phải được trang bị những dụng cụ, máy móc đầy đủ mới có thể thực hiện được việc bảo dưỡng/sửa chữa điều hoà; máy nén, đồng hồ đo, dụng cụ vệ sinh đường ống…

Ngoài ra, các garage ngoài còn có sự kết nối trực tiếp giữa người thực hiện sửa chữa và khách hàng tốt hơn, hay nói cách khác là sự lắng nghe, tư vấn trao đổi thoải mái gần gũi hơn, được hỗ trợ sửa chữa nhanh chóng hơn (do các đại lý có lượng xe phải làm nhiều hơn), có thể theo dõi công việc thực hiện chiếc xe của mình. Trong khi với các đại lý (chính hãng) lớn, việc đầu tư lớn có thể giúp công việc nhanh chóng hơn nhờ máy móc cao cấp (ví dụ máy thu hồi và tái tạo khí gas có giá trị khoảng 90 triệu đồng)…

