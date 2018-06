Bảng giá xe Mitsubishi Việt Nam cập nhật tháng 6/2018

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 06:00 AM (GMT+7)

Mitsubishi Sự kiện:

Bảng cập nhật giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 6/2018.

Mitsubishi Mirage

Mirage với diện mạo mới sành điệu hơn, cá tính hơn, kế thừa đầy đủ những phẩm chất truyền thống của Mitsubishi về khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Đồng thời khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe thuộc top đầu trong phân khúc chỉ khoảng 4 lít/100km. Mẫu xe này có 2 bản số sàn và số tự động vô cấp CVT cùng 7 màu xe để khách hàng có thể lựa chọn. Đối thủ của nó là Kia Morning, Hyundai I10 hatchback, Toyota Wigo.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Mirage 1.2L - 5MT 78/6000 395 Mirage 1.2L - CVT 78/6000 475 Mirage Eco 1.2L - 5MT 78/6000 370 Mirage Eco 1.2L - CVT 78/6000 435

Mitsubishi Attrage

Attrage sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn và không gian nội thất rộng rãi sang trọng. Trang bị công nghệ động cơ MIVEC kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT cho khả năng tăng tốc ấn tượng, cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu phân khúc.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Attrage MT 1.2L - 5MT 78/6000 450 Attrage 1.2L - CVT 78/6000 505 Attrage MT ECO 1.2L - 5MT 78/6000 410 Attrage ECO 1.2L - CVT 78/6000 460

Mitsubishi Outlander

Mẫu Crossover phong cách với linh kiện lắp ráp từ Nhật Bản. Sở hữu những tính năng ưu việt thể hiện qua thiết kế ngoại thất hiện đại và thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian nội thất thoải mái và hàng loạt trang bị tiên tiến tối ưu trải nghiệm của người dùng

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Outlander 2.0L - CVT 144/6000 808 Outlander Premium 2.0L - CVT 144/6000 942 Outlander Premium 2.4L - CVT 165/6000 1100

Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. All New Pajero Sport đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.

Mẫu xe Động cơ/Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) New Pajero Sport 4x4 Gasoline 3.0L - 8AT 218/6250 1426 New Pajero Sport 4x2 Gasoline 3.0L - 8AT 218/6250 Tạm hết hàng

Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton sở hữu kích thước: 5.280 x 1.815 x 1.780mm, bán kính vòng quay tối thiểu là 5.9m, khoảng sáng gầm xe 200mm. Hệ thống an toàn bao gồm: Phanh ABS+EBD, dây đai an toàn các ghê, túi khí đôi, an toàn trẻ em. Riêng bản 2.4 tự động có thêm cruise control, khóa cửa thông minh khởi động bằng nút bấm, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Tháng 03/2018 có thêm phiên bản Triton Athlete thể thao ra mắt với thay đổi một chút về ngoại thất và nội thất.