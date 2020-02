Victoria's Secret tung quảng cáo nội y giữa tâm bão bị tẩy chay

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 14:08 PM (GMT+7)

"Chân dài" Hà Lan Romee Strijd và người đẹp "lệch chuẩn" Barbara Palvin xinh đẹp và gợi cảm trong loạt ảnh quảng cáo mẫu nội y mới của Victoria's Secret.

Victoria's Secret ra mắt bộ sưu tập mới nhân dịp Valentine 2020.

Victoria's Secret đang gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng khi liên tiếp dính lùm xùm. Nhưng thương hiệu nội y lớn nhất hành tinh không thể ngồi yên đợi ngày bị xóa sổ. Mới đây, nhãn hàng cho ra mắt bộ sưu tập nội y mới đầy gợi cảm nhân dịp đặc biệt ngày lễ tình nhân mang tên "It's All About Love". Bộ sưu tập sử dụng ba gam màu chủ đạo là đen, hồng và đỏ được may bằng chất liệu lụa, ren, voan nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Nổi bật trong dàn mẫu của thương hiệu là "chân dài" người Hà Lan Romee Strijd và người mẫu "lệch chuẩn" người Hungary Barbara Palvin.

Romee Strijd

Romee Strijd là người mẫu nổi tiếng của Victoria's Secret.

"Thiên thần" tóc vàng Romee Strijd là một trong những người mẫu nổi danh của Victoria's Secret. Trong một lần đi dạo với mẹ năm 13 tuổi cô đã lọt vào "mắt xanh" của một công ty quản lý nhưng thời điểm đó cô quá nhút nhát nên đã từ chối lời đề nghị. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ năm 2011, trong quá trình làm mẫu, người đẹp đã từng xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng và sải bước trên sàn catwalk của nhiều thương hiệu đình đám như Alexander McQueen, Christopher Kane, Louis Vuitton, Prada,...

Người đẹp diện mẫu nội y màu nude được điểm xuyết bằng chi tiết thêu hoa màu trắng.

Khi sự nghiệp đang thuận lợi thì năm 17 tuổi Romee Strijd rời Mỹ để trở về Hà Lan hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp cô quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Năm 2014 - lần đầu tiên, người đẹp bước trên sân khấu của Victoria's Secret. Sau đó một năm cô được nâng hạng "thiên thần". Từ đó, người đẹp có nhiều bước chuyển hơn trong công việc, độ nổi tiếng và phủ sóng công chúng ngày càng phổ biến.

Chất liệu ren được sử dụng phổ biến trong các mẫu nội y của Victoria's Secret.

Barbara Palvin

Barbara Palvin mặc mẫu nội y màu đen với thiết kế nhẹ nhàng từ vải voan và ren.

Người mẫu Hungary sinh năm 1993. Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 2006 khi mới 13 tuổi. Sau đó, cô xuất hiện rộng rãi trên nhiều tạp chí thời trang có tiếng như Vogue, Elle, Allure, Bazaar Harper,... và đặc biệt là việc làm người mẫu cho thương hiệu nội y Victoria's Secret. Năm 2019, cô được thông báo là "thiên thần" mới của nhãn hàng. Barbara Palvin được cho là "lệch chuẩn" so với dàn người mẫu thường thấy của Victoria's Secret bởi những đường cong đầy đặn, thậm chí có người nói cô còn đôi chân "cột đình", "eo bánh mì", không theo chuẩn hoàn hảo từng có.

Mặc dù không theo kiểu "mình dây" nhưng Barbara Palvin vẫn được nhiều người khen xinh đẹp và gợi cảm.

Việc cô được chiêu mộ trở thành "thiên thần" của nhãn hàng được xem là nỗ lực thay đổi tiêu chí cái đẹp. Barbara Palvin từng bị chê béo khi chụp ảnh cho tạp chí áo tắm Sports Illustrated năm 2016. Cô cùng chia sẻ thành thực, bản thân gặp khó khắn khi theo đuổi hình tượng người mẫu gầy. Tuy nhiên, một số người nhận xét Barbara Palvin chưa được xem là ngoại cỡ thực sự với chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 82-58-89cm chỉ là so với loạt mẫu "mình dây" cũ trông cô có sức sống hơn.

So với tiêu chuẩn về người mẫu ngoại cỡ, Barbara Palvin vẫn chưa thực sự được xếp vào hàng "plus-size".

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/victorias-secret-tung-quang-cao-noi-y-giua-tam-bao-bi-tay-chay-1057...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/victorias-secret-tung-quang-cao-noi-y-giua-tam-bao-bi-tay-chay-1057367.html