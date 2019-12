Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019: "Chiếc xe tôi đang sở hữu là trả góp thôi"

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019: "Chiếc xe tôi đang sở hữu là trả góp thôi"

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 16:24 PM (GMT+7)

Khánh Vân đã có những chia sẻ ngắn sau khi trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Khánh Vân trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Trở lại sau 4 năm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân được nhiều hơn mất!

- Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân có cảm nhận như nào?

- Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo, ban tổ chức, người hâm mộ và các thí sinh. Để làm nên cuộc thi nhờ sự đóng góp từ rất nhiều người không chỉ riêng tôi. Hạn chế lớn nhất của tôi chính là đôi khi kém tự tin nhưng tới thời điểm đăng quang, tôi hoàn toàn tự tin với những gì đang có và sẵn sàng đón nhận trọng trách, sức nặng của vương miện. Dù là thí sinh có câu trả lời ứng xử kém thuyết phục nhất nhưng tôi muốn dùng trái tim thay vì lời nói để truyền đạt tới khán giả.

- Sau cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2015, lần trở lại này của Khánh Vân đã "đơm hoa kết trái", bạn đã có 4 năm để tôi luyện cho chiến thắng thuyết phục này?

- Quay lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau 4 năm, tôi tự tin hơn rất nhiều. Bốn năm trước, tôi mới chỉ 20 tuổi, còn rất trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm, vốn sống. Nhưng, hiện tại, tôi tự tin hơn và vui. Tôi đến cuộc thi với tâm lý thoải mái và nghĩ mình rất đúng đắn khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Bởi, tôi thấy mình được nhiều mà chưa mất gì cả.

Cuộc thi năm nay rất tuyệt vời. Bởi, tôi có cơ hội thực hiện những điều mong muốn, kỳ vọng. Những điều này không chỉ cho bản thân mà còn là những hành động dành cho cộng đồng. Tôi chưa nghĩ nhiều tới vấn đề giải thưởng sẽ sử dụng cho việc gì nhưng chắc chắn sẽ đóng góp cho quỹ vì cộng đồng.

Khánh Vân sẵn sàng đón nhận sức nặng của vương miện.

- Trước khi giành được vương miện, khán giả có đánh giá Khánh Vân khá "hiền, an toàn", liệu đây có phải là sự thật?

- Tôi nghĩ, đó là do tính cách. Trước cuộc thi, nhiều người nói rằng tôi sẽ làm một nhân tố mang lại kịch tính nhưng khi vào cuộc thi thì lại khác. Mọi người đều nói, “Vân ơi sao em hiền quá vậy”. Thực ra, tôi cũng không an toàn đâu. Tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều, từ suy nghĩ cho đến hành động. Tôi luôn chủ động để hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Vì vậy, tôi đã trở lại với hình ảnh Khánh Vân hoàn toàn mới mẻ, khác biệt rất nhiều so với 4 năm trước.

Bố sơn móng tay, trang điểm cho con gái

- Bố mẹ có tác động như nào tới bạn trong cuộc thi?

- Ba (bố) là người hướng tôi tới nghệ thuật. Ba chính là người đầu tiên mua cho tôi đôi giày cao gót. Tôi còn nhớ, khi ấy mẹ đã nói “nó cao lắm rồi đừng để nó đi giày cao gót nữa”. Ba rất ủng hộ tôi việc làm đẹp, ba thích sơn móng tay cho con gái. Đôi khi, ba còn trang điểm cho tôi. Ba tôi là hoạ sĩ, mẹ là công nhân viên chức. Hiện tại, ba mẹ đã lớn tuổi và đã về hưu. Đối với ba mẹ, theo dõi từng bước đi của tôi trong suốt quá trình thi là niềm vui mỗi ngày.

Tôi chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất từ mẹ, ba là người rất hiền, trầm tính nhưng mẹ lại là người sôi nổi và có tính cách rất đàn ông. Tôi thừa hưởng nét dịu dàng từ ba và sự cá tính, vui vẻ từ mẹ.

Tôi luôn có sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Ba mẹ rất vui, rất ủng hộ khi biết tôi đi thi. Đó là sự động viên tinh thần rất lớn. Nó giúp tôi tự tin với hành trình phía trước của mình. Đến tận bây giờ, cái tôi thấy may mắn nhất chính là gia đình. Tôi chưa quá thành công, chưa quá nổi tiếng nhưng đã có tình yêu, sự ủng hộ trọn vẹn của gia đình. Đó là điều rất tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ba mẹ, đã đồng hành cùng tôi không chỉ trong quá trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 mà cả trước đó và sau này.

Khánh Vân hạnh phúc gặp lại ba mẹ khi trở thành hoa hậu.

Ba là người hướng Khánh Vân tới nghệ thuật.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình Khánh Vân.

- Sau đăng quang, hình ảnh đời tư của Khánh Vân được quan tâm nhiều hơn, những cụm từ như "khá giả, giàu sang, tài sản khổng lồ..." được nhắc tới nhiều hơn, bạn là người có cuộc sống không cần lo lắng tới vật chất?

- Chiếc xe tôi đang sở hữu là trả góp. Để mua được chiếc xe này, tôi được ba mẹ cho một ít, số còn lại do tôi tích lũy từ việc đóng phim, làm người mẫu. Tôi là người chỉn chu trong công việc và trong từng việc đều nỗi lực hết mình để có kết quả tốt nhất.

Tôi không có thói quen mua sắm, chỉ đơn thuần cà phê với bạn bè, cũng ít đi du lịch nên có tích lũy được 1 chút.

- Bạn từng chia sẻ ngay sau đăng quang về chuyện là nạn nhân bất thành của xâm hại tình dục, Khánh Vân nói rõ hơn về điều này?

- Cách đây khoảng 5 hay 6 năm, đó là khi tôi tham gia một bộ phim quay ở Phan Thiết và có đi nhờ xe của một người. Tôi nghĩ, ngày hôm đó, câu chuyện sẽ không xảy ra nếu người đàn ông kia không say. Khi ấy, anh ta chạy xe vào một quãng đường vắng, không có đèn đường và chỉ có những hàng cây. Anh ta đã hỏi những câu rất nhạy cảm. Thực ra, hôm đó, tôi chưa gặp tình huống không may nhưng đã rất hối hận khi bước lên xe. Tôi đã tự hỏi mình tại sao không về trễ hơn một chút?, tại sao không để sáng mai hãy về?…

Lúc đó, tôi rất hoang mang và sợ. Tôi đã cứng đơ cả người. Rất may, thời điểm đó có cuộc điện thoại của chủ nhiệm đoàn phim nên anh ta quay trở lại và tôi đã thoát khỏi tình huống oái oăm. Tôi thấy, mình thật may mắn.

Lúc đó, tôi khóc rất nhiều vì không biết mình sẽ thoát bằng cách nào. Sau tai nạn đó, tôi đã tự trang bị khả năng tự vệ cho mình bằng việc đi học võ, rèn luyện bản thân để cứng cỏi hơn.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, tôi rất có niềm tin vào bản thân vì nghĩ rằng mình là cô gái cá tính, tự chủ và nhanh nhẹn. Nhưng, phải đến khi sự việc xảy ra tôi mới hiểu, mình chưa là gì cả và cần rèn luyện để cứng cỏi hơn nữa. Việc mình trao niềm tin không đúng chỗ sẽ gây nhiều hệ luỵ vô cùng nguy hiểm. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được con người đó, con đường đó, những câu nói đó.

Chính vì vậy, câu chuyện mà tôi muốn hướng tới chính là chống xâm hại tình dục và nữ quyền. Tôi muốn góp phần bảo vệ người phụ nữ yếu đuối.

- Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Vân!

Khánh Vân sở hữu xế hộp.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/tan-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2019-chiec-xe-toi-dang-so-huu-la-tra-g...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/tan-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2019-chiec-xe-toi-dang-so-huu-la-tra-gop-thoi-1039715.html