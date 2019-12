Mai Ngô diện cut-out trên thảm đỏ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 19:21 PM (GMT+7)

Loạt mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt hội ngộ tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hội đồng giám khảo lên đồ nhanh chóng, có mặt sớm nhất tại sự kiện với những gương mặt quen thuộc

Đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 07.12 tại sân khấu CrownCenter, Diamond Bay City, Nha Trang và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Trong đêm thi sẽ diễn ra các nội dung: Công bố Top 15 – Top 15 giới thiệu ngắn về bản thân – Top 15 trình diễn bikini – Top 10 trình diễn dạ hội –Top 5 trả lời ứng xử - Top 3 trả lời câu hỏi chung. Đêm thi cũng sẽ công bố các danh hiệu: hoa hậu, á hậu 1, á hậu 2 cùng các giải thưởng phụ: Người đẹp biển, Người đẹp ao dài, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông, Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao.

Trước đó, trên thảm đỏ sự kiện, thu hút đông đảo sự góp mặt của các người đẹp, nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Việt. Có thể nói, 2 năm một lần, Nha Trang là địa danh được nhắc tới nhiều nhất khi trở thành địa điểm tổ chức cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Cô Xuân Trang và cô Diệp Linh là 2 người phụ nữ quyền lực nhất trong hội đồng ban giám khảo với trang phục lịch thiệp, sang trọng.

Thanh Hằng nổi bật với thiết kế mới nhất của Công Trí được anh trình diễn tại New York Fashion Week vừa qua.

Trang phục được đính kết từ rất nhiều lông vũ, 7 sắc rực rỡ như một chú công.

Giám khảo được truyền thông ca ngợi nhất trong Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 là siêu mẫu Vũ Thu Phương. Cô hóa thân thành quý cô cổ điển với tóc mái ngang ngố, váy nhung đen quyến rũ xẻ tà ý nhị. Áo khoác lông trắng và trang sức ngọc trai mang lại sự sang trọng cho người đẹp gốc Nam Định.

Chân dài sánh đôi cùng NTK Công Trí - thành viên ban giám khảo.

Để mang lại đêm thi ấn tượng, sôi động, 2 MC dẫn dắt chính là Trấn Thành và Hoàng Oanh. Những nghệ sĩ góp mặt là Trọng Hiếu và Thu Minh. Với chất giọng đầy nội lực cùng những quãng cao truyền cảm, ca sĩ Thu Minh sẽ mở màn chương trình bằng ca khúc đình đám “Diva”. Ngoài ra, Thu Minh còn gửi đến khán giả và các thí sinh tiết mục “Love you in Silence”. Từng biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, lần trở lại này mang đến cho ca sĩ Thu Minh nhiều cảm xúc, đó là lý do mà Thu Minh đã biểu diễn hết mình trong buổi tập luyện.

Nổi tiếng với những vũ đạo mạnh mẽ, nam tính nhưng không kém phần cuốn hút và cực chất, ca sĩ Trọng Hiếu sẽ khuấy đảo đêm thi với ca khúc “Anh đổ em rồi đấy”. Bên cạnh đó, anh còn lần đầu thể hiện bài hát được sáng tác riêng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 mang tên “Beautiful YourHeart”. Bài hát được sáng tác theo chủ đề “Brave Heart” như lời nhắn nhủ và gửi gắm của BTC dành cho Top 45 thí sinh năm nay nói chung và tân hoa hậu nói riêng.

Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang chọn váy xòe đen xẻ đùi nữ tính.

Cặp đôi chị em Nam Anh - Nam Em lên đồ đồng điệu ánh kim, xuất hiện xinh đẹp trên thảm đỏ sự kiện.

Á hậu Mâu Thủy chọn váy dạ hội màu xanh neon nổi bật, thiết kế chiếm trọn ánh nhìn.

Mai Ngô tăng cân mất kiểm soát, chọn váy hở táo bạo.

Cô mắc lỗi trang điểm nghiêm trọng khi mặt trắng, người đen.

Lệ Hằng chọn váy màu vàng thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật trên thảm đỏ sự kiện.

