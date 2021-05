Nữ giám đốc Hàn Quốc diện đồ công sở cũng gợi cảm nhờ vòng 1 đẹp đầy đặn

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 04:12 AM (GMT+7)

Là cô chủ của thương hiệu thời trang cá nhân, người đẹp Hàn Quốc này cho thấy gu ăn mặc ấn tượng.

Ange Vivi nổi tiếng trên mạng xã hội Hàn Quốc nhờ ngoại hình xinh đẹp. Đặc biệt cô luôn biết cách ăn mặc để giúp mình trở nên nổi bật hơn.

Ange Vivi là người đẹp mạng xã hội Hàn Quốc sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Mặc dù không phải người nổi tiếng nhưng diện mạo xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng giúp cô được chú ý. Đặc biệt, Ange Vivi còn được biết đến với tư cách CEO của thương hiệu thời trang cá nhân.

Dễ dàng nhận thấy, phong cách chủ đạo của thương hiệu phản ánh cách ăn mặc của Ange Vivi với những thiết kế tôn dáng, thanh lịch, hợp thời và đan xen cả những phá cách. Đặc biệt, kể cả khi mặc những trang phục đứng dáng kiểu công sở cô cũng gợi cảm nhờ vòng 1 "khủng".

Ange Vivi thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Người đẹp có những lựa chọn táo bạo, như ở đây là kiểu áo tắm dây xích. Cô còn kết hợp với quần short mặc theo kiểu không đóng khuy tôn được đường cong hông ấn tượng.

Bên cạnh bikini, Ange Vivi cũng ưa mặc kiểu monokini với thiết kế xuyên thấu được trang trí bằng họa tiết hoa nhẹ nhàng. Cùng với đó là kiểu cổ trễ ôm tôn vòng 1 nửa kín nửa hở. Người đẹp thường lựa chọn những thiết kế áo tắm độc đáo, không bó hẹp trong kiểu truyền thống.

Xu hướng len tăm hiện vẫn đang cho thấy sức hút với phái đẹp, được ưa chuộng cả trong mùa hè. Chúng còn được biến tấu với nhiều kiểu dáng khác nhau như croptop, áo buộc dây tôn vòng 1 hoặc lệch tà như trên. Phối cùng áo này, Ange Vivi chọn quần cạp cao màu trắng thanh lịch.

Ange Vivi khá ưa chuộng những thiết kế đứng dáng với kiểu cổ vest nhưng trang phục của cô luôn có điểm nhấn với những chi tiết phụ kiện đặc biệt là kiểu diện không nội y, trễ tràng. Kiểu đồ vẫn gắn với sự nghiêm túc mang phong cách công sở cũng có thể trở nên gợi cảm như thế này.

Sở hữu thân hình chuẩn "đồng hồ cát", vòng 1, vòng 3 đầy đặn vòng 2 nhỏ nhắn, Ange Vivi thường lựa chọn những thiết kế ôm sát tôn đường cong. Phối cùng set áo croptop cùng chân váy này, cô mặc thêm cardigan màu trắng để thêm phần kín đáo.

Cùng chiếc chiếc chân váy trên, Ange Vivi có thể phối cùng áo trễ vai màu trắng. Việc phối màu này tuy đơn giản nhưng luôn đạt hiệu quả thị giác vì đem lại cái nhìn hài hòa. Ngoài ra, thiết kế áo trên cũng giúp tôn bờ vai đẹp, xương quai xanh hõm sâu quyến rũ của cô gái Hàn Quốc.

Khi mặc đồ theo phong cách thể thao người đẹp kết hợp áo croptop cùng quần chun ôm tối đa vòng eo "con kiến". Trang phục màu trắng đơn giản nhưng khá thời thượng. Tuy nhiên, do vòng 1 "khủng" nên chiếc áo của Ange Vivi bị co ngắn nhìn giống như kiểu đồ under boob.

Xuất hiện tại các bữa tiệc, bodycon là lựa chọn hàng đầu của Ange Vivi. Được sáng tạo với mục đích tôn vinh hình thể của phái đẹp, bodycon đã chiếm được tình cảm của những cô nàng nóng bỏng. Tất nhiên, người đẹp không quên chi tiết trễ cổ đặc trưng trong phong cách ăn mặc của mình.

Bên cạnh lời khen cho gu ăn mặc gợi cảm, quyến rũ cũng có người lên tiếng Ange Vivi cố tình mặc những trang phục hở, vì vòng 1 lớn nên một số bộ đồ nhìn có phần phô phang. Nếu người đẹp biết tiết chế sẽ được nhìn nhận một cách tích cực hơn.

