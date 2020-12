Người đẹp mặc áo "toang" đi tập là "hot mom" cao như người mẫu chăm diện gợi cảm

Bà mẹ một con nổi tiếng Oh Tae Hwa gây ấn tượng với phong cách thời trang táo bạo.

Người đẹp gây hoang mang vì diện trang phục táo bạo đi tập pilates.

Được biết cô tên là Oh Tae Hwa - "hot mon" nổi tiếng đến từ Hàn Quốc.

Mới đây, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh tập pilates của một người đẹp "vô danh". Cô gái này có lựa chọn trang phục táo tạo khi diện thiết kế ôm sát, áo hai dây trễ cổ kết hợp với áo croptop không đủ che kín vòng một kết hợp với quần legging. Thông tin về người đẹp này nhanh chóng được cư dân mạng tìm thấy. Được biết, cô tên là Oh Tae Hwa đến từ Hàn Quốc vẫn được nhắc đến với biệt danh Ottomon.

Người đẹp Hàn Quốc sinh năm 1989 nổi bật với vóc dáng gợi cảm dù đã trải qua sinh nở.

Oh Tae Hwa sinh năm 1989 là nhân vật có tiếng trên mạng xã hội với gần 850 nghìn người theo dõi. Ngoài ra cô cũng là CEO của một thương hiệu cá nhân. Bà mẹ một con Hàn Quốc ở tuổi 31 vẫn trẻ trung và gợi cảm. Đặc biệt, cô có chiều cao như người mẫu là 1m70. Oh Tae Hwa còn nhận được nhiều sự quan tâm khi từng theo học khoa Múa tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Cô còn nổi bật với chiều cao như người mẫu là 1m70 cùng ngoại hình xinh đẹp ở tuổi 31.

Trên trang cá nhân, Oh Tae Hwa thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện trang phục gợi cảm khi ra ngoài hoặc trong phòng tập. Một số người cho rằng, sở dĩ cô nhận được nhiều chú ý như vậy là bởi người đẹp đã làm mẹ và phụ nữ sau khi sinh con thường không ăn vận quyến rũ như hồi con gái. Một phần do quan niệm, phần khác bởi họ không tự tin vào vóc dáng nhưng Oh Tae Hwa là ngoại lệ.

Duyên dáng và gợi cảm với bodycon

Một trong số những bộ trang phục được "hot mom" Hàn Quốc yêu thích là váy bodycon. Chúng sinh ra để tôn vinh đường cong phái đẹp bởi vậy những người sở hữu thân hình "đồng hồ cát" rất ưa chuộng.

Cũng có khi chúng được biến tấu với thiết kế trễ vai để lộ xương quai xanh gọn, mảnh - một trong những điểm quyến rũ của phái đẹp. Ngoài ra cách gấp vải tạo độ bồng cũng giúp bộ đồ ấn tượng hơn.

Bodycon không chỉ được mặc vào mùa hè mà chúng còn được ưa chuộng cả trong mùa đông. Chỉ cần thay đổi chất liệu bằng những loại vải dày hơn kết hợp với quần tất cũng như áo khác bạn đã có thể giữ ấm.

Những bộ đồ tập tôn dáng

Với phái đẹp Hàn Quốc, đồ tập không chỉ đơn giản là trang phục mặc khi rèn luyện thể thao mà chúng cũng là kiểu mốt cần được chú ý. Một trong số cách phối đồ phổ biến của họ là áo bra thể thao cùng legging.

Legging là một trong số những item được mặc nhiều nhất chẳng những trong phòng tập mà còn được chị em diện khi dạo phố. Bởi nó vừa hỗ trợ vận động lại không kém phần tôn lên vóc dáng.

Hiện tại, thiết kế đồ tập cũng được biến tấu đa dạng, mở rộng lựa chọn của khác hàng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chúng đang ngày càng bị gợi cảm hóa một cách thiếu tinh tế.

