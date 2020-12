Trời rét cắt da cắt thịt, nữ sinh Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn diện váy "ngắn hơn cả ngắn"

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 05:00 AM (GMT+7)

Không ít người cảm thấy khó hiểu khi nữ sinh hai nước này vẫn mặc những chiếc váy ngắn trong ngày mùa đông băng tuyết.

Những chiếc chân váy "tai tiếng"

Những chiếc chân váy xếp ly là một phần không thể thiếu của đồng phục nữ sinh Hàn Quốc, Nhật Bản.

Một trong những đặc điểm dễ thấy của đồng phục nữ sinh tại Hàn Quốc và Nhật Bản là những chiếc chân váy xếp ly. Đồng phục Hàn Quốc luôn được đánh giá cao về thiết kế. Những chiếc chân váy sẽ được biến tấu tùy thuộc vào các trường và thường được kết hợp với áo sơ mi. Ngoài ra chúng còn được bổ sung phụ kiện như nơ, cà vạt để thêm phần ấn tượng.

Đồng phục nữ sinh Hàn Quốc được đánh giá cao ở thiết kế với kiểu dáng thời thượng.

Còn đồng phục Nhật Bản được mô phỏng theo đồng phục của quân đội Pháp - Phổ (theo Japan Power). Sau Đệ nhị thế chiến, đồng phục của nam có thiết kế tương tự đồng phục quân đội Nhật Bản còn đồng phục của nữ có nhiều nét giống với thiết kế đồng phục hải quân với kiểu cổ thủy thủ đặc trưng.

Không phải vô cớ khi người ta thường cảm thấy khó hiểu khi Hàn Quốc và Nhật Bản để nữ sinh mặc chân váy quá ngắn, thậm chí trên đầu gối. Thực tế, những gì bạn nhìn thấy chưa chắc đã phản ánh đúng tính chất của vấn đề.

Những hình ảnh về trang phục ngắn cũn cỡn của nữ sinh Hàn Quốc, Nhật Bản không phản ánh tất cả.

Với Nhật Bản, trang phục ngắn để gợi nhớ về thời điểm đất nước khó khăn, khi đó, bông sợi, vải đều là những món đồ xa xỉ. Nhưng tất nhiên chúng vẫn được đảm bảo sự chỉnh tề. Hơn nữa, tại các trường học vẫn có quy định về độ dài váy, giám thị kiểm tra đồng phục. Những chiếc váy bị co ngắn chỉ là do các em cố tình dùng thắt lưng kéo lên để hợp thời trang hay do ảnh hưởng của các nhân vật truyện tranh.

Diện váy ngắn trong cả mùa đông

Nữ sinh Hàn Quốc, Nhật Bản mặc đồng phục váy ngắn kể cả trong mùa đông, nhiệt độ xuống âm.

Không chỉ mặc váy đồng phục vào mùa hè, nữ sinh Hàn Quốc, Nhật Bản còn mặc chúng cả trong mùa đông, nhất là khi tuyết rơi người ta vẫn thấy các em đi học trong trang phục váy ngắn. Người ta tự hỏi các em sẽ giữ ấm bằng cách nào và tại sao lại mặc váy ngắn ngay cả khi tiết trời lạnh giá?

Các em học sinh vẫn có cách giữ ấm kể cả khi mặc váy ngắn nhưng chúng vẫn gây nên không ít tranh cãi.

Đầu tiên, học sinh Nhật Bản thường đi các đôi tất dài gần tới đầu gối. Ngoài ra, có người còn mặc quần short ngắn bên trong. Một số ý kiến cho rằng, người Nhật được dạy về thói quen chịu đựng nhiệt độ thấp từ nhỏ nên quen với thời tiết lạnh giá. Ngoài ra, người ta tin rằng cái lạnh giúp các em tập trung vào việc học hơn, ngoài ra cũng không bị xao nhãng khi chú ý đến bạn bè ăn vận như thế nào.

Không thiếu những hình ảnh nữ sinh mặc váy ngắn như thế này trong thời tiết có tuyết.

Nữ sinh Hàn Quốc mặc những chiếc áo gió dáng dài đi học trong mùa đông để giữ ấm.

Còn học sinh Hàn Quốc thường sử dụng các chiếc áo gió dài trùm chân và dán các miếng giữ nhiệt bên trong để làm ấm. Bên cạnh đó tại các trường thường có hệ thống sưởi sàn giúp các em vượt qua mùa đông.

Tuy nhiên, dù cách giữ ấm là gì và nguyên nhân ra sao, việc mặc đồng phục ngắn trong mùa đông cũng gây nên nhiều tranh cãi, các bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của con cái họ hay vấn đề về sự bất tiện,...

Các bậc phụ huynh lấy làm lo lắng cho sức khỏe của con cái khi phải mặc váy ngắn tới trường.

