Minh Tú chọn sai váy tại hại khiến bụng to vượt mặt như bầu 8 tháng

Minh Tú chọn sai váy tại hại khiến bụng to vượt mặt như bầu 8 tháng

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 10:46 AM (GMT+7)

Dở khóc dở cười như Minh Tú, vòng eo con kiến 60cm bỗng phồng to như mang bầu 8 tháng.

Minh Tú chọn váy áo tha thướt xuất hiện tại phòng gym.

Trong tập ghi hình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Minh Tú cùng Mâu Thủy trở thành huấn luyện viên chụp hình nhóm cho top 45 thí sinh có mặt trong đêm bán kết. Xuất hiện tại phòng tập gym đẳng cấp tại TP Hồ Chí Minh, không chọn trang phục thể thao khỏe khoắn như mọi khi, Minh Tú khoác lên thiết kế váy áo mềm mượt chuẩn hoa hậu của NTK Adrian Anh Tuấn màu đỏ nổi bật.

Sự lựa chọn khác biệt của Minh Tú lập tức trở thành đề tài tranh cãi cho người xem vì không hợp bối cảnh, thị phạm thí sinh cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, để lý giải cho nhiều bình luận đa chiều, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018 Minh Tú đưa ra lập luận riêng: "Tôi cố ý chọn chiếc váy màu đỏ để trùng với tông màu của thương hiệu phòng tập đẳng cấp, đúng với tinh thần của gương mặt đại diện. Hơn nữa, mọi người đừng quên, ngoài danh hiệu siêu mẫu tôi còn là một hoa hậu và tương lai hướng tới một diễn viên chuyên nghiệp nên hình ảnh của tôi sẽ được biến hóa liên tục. Ngoài ra, đây là cuộc thi dành cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nên tôi có chút thiên vị với danh hiệu Hoa hậu của chính mình để thuyết phục hơn khi đồng hành cùng các bạn”.

Mặc váy nữ tính nhưng không cản được Minh Tú thị phạm cho thí sinh.

Minh Tú chọn layout trang điểm khá "dữ dằn".

Chiếc váy phản chủ khiến vòng 2 của Minh Tú trông to như mang bầu.

Tuy nhiên, đề tài về Minh Tú chưa dừng tại đó cho tới khi những hình ảnh hậu trường trong buổi ghi hình được tung ra, cũng vẫn trong chiếc váy đỏ chuẩn nét đẹp hoa hậu đó, vòng 2 của nàng siêu mẫu to bất thường khiến cư dân mạng phải thốt lên như "bụng bầu vượt mặt", "bụng to như Lan Khuê mang bầu 9 tháng"...

Trên thực tế, vì chọn sai váy mà Minh Tú đã rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Minh Tú là chân dài nóng bỏng, gợi cảm trong làng mẫu Việt mà đã trở thành thương hiệu. Vòng eo hiện tại được cô tiết lộ là 60cm nên chuyện "mang bầu" như nhiều bình luận chỉ mang tính chất trêu chọc, hài hước.

Để làm rõ vấn đề này, mấu chốt quan trọng khiến Minh Tú có vòng bụng siêu to là do chiếc váy. Thiết kế được làm từ chất liệu vải lụa satin bóng. Với một chân dài tập bụng nổi cơ thì phần eo sẽ trồi ra nhiều hơn so với những người eo nhỏ mà không tập luyện. Minh Tú từng rơi vào hoàn cảnh này một lần trước đó.

Minh Tú trong vai trò huấn luyện viên The Face Việt Nam 2017 với màn chào sân gây tranh cãi cùng chiếc váy khiến vòng eo to.

Váy mỏng và bụng nổi cơ chính là nguyên nhân khiến vòng eo của cô nhô ra trước nhiều, khiến vòng 2 to.

