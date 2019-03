100 thiết kế mát mẻ như nước trên sàn diễn Việt

Thứ Năm, ngày 21/03/2019 14:33 PM (GMT+7)

Show diễn khiến toàn bộ khán giả choáng ngợp bởi hơn 100 thiết kế mang chủ đề nước.

Thiết kế mang sự mát mẻ của nước tới người xem

Câu chuyện của mùa xuân hè 2019 của show diễn thời trang tối 20.3 vừa qua được chia làm 3 phần : “Roots Of The Desert” (Cội nguồn của sa mạc), “Tranquil Waters” (Vùng biển tĩnh lặng), The Brighter Your Rainbow (Cầu vồng rực rỡ).

“Roots Of The Desert” (Cội nguồn của sa mạc) là cảm xúc của người con gái, mong muốn được khám phá và kết nối bản thân bởi những hoài niệm về những kỷ niệm cũ và những người trân quý trong cuộc đời. Bao gồm các thiết kế với phom dáng đơn giản, cổ điển, những gam màu nóng như vàng, cam, nhưng “Roots Of The Desert” lại mang đầy nét đẹp tự do, phóng khoáng như nắng và gió của sa mạc nhờ việc ứng dụng chất liệu lụa cao cấp để tạo sự bồng bềnh mềm mại cho từng món đồ.

Trong khi đó, “Tranquil Waters” (Vùng biển tĩnh lặng) lại sở hữu các thiết kế lệch vai, cut-out đầy nữ tính trên nền vải Liquid Metallic và Sequin đang làm mưa làm gió thời trang thế giới năm nay. Với màu sắc chủ đạo là màu xanh của rêu, màu bạc của đá kết hợp cùng “vải nước” - đang được ca tụng như một chất liệu đẹp siêu thực, những thiết kế này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những vùng biển tĩnh lặng, bình yên, giống như cái tên mà nó mang lại. Nước mang lại cho chúng ta sự sống. Biển cả mang lại cho chúng ta cảm xúc trầm tư và tĩnh lặng để có thể kết nối với nội tâm của chính mình.

Phần cuối của “Color Your Mood” – “The Brighter Your Rainbow” đại diện cho tất cả những gì rực rỡ và thăng hoa nhất, với những thiết kế với phong dáng hiện đại, năng động trên nền vải màu trời xanh tươi sáng phía sau cầu vồng kết hợp cùng chất liệu jeans và sequin. “The Brighter Your Rainbow” đã truyền tải thông điệp: “Cơn bão càng lớn, cầu vồng của bạn càng sáng hơn, với cảm giác hạnh phúc, hãy luôn là cầu vồng của ai đó”.

Hơn 100 thiết kế ấn tượng trải dài trên 3 xu hướng chủ đạo của Xuân Hè 2019

Hoa hậu Hương Giang đảm nhận vai trò Vedette của show, thần thái quyến rũ như một nữ thần

Bộ sưu tập đã thực sự tạo ra bản hòa thanh của thiên nhiên, từ đồi cát trắng với tiếng gió xì xào của “Roots Of The Desert”, những dòng nước êm đềm lững lờ trôi trong “Tranquil Waters” cho đến hình ảnh cầu vồng rực rỡ đầy sắc màu với The Brighter Your Rainbow.

Cuối cùng Hoa hậu Hương Giang - một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam trong năm qua, với vai trò Vedette của show đã xuất hiện như một nữ thần khi bước ra giữa ánh sáng cầu vồng, thần thái vẫn lạnh lùng, sang trọng, nhưng không kém phần kiêu kỳ và quyến rũ.

Sân khấu được sử dụng thêm hiệu ứng 3D.

Được mệnh danh là “Phù thuỷ sân khấu” của làng thời trang Việt, đạo diễn Phạm Hoàng Nam với “Color Your Mood” đã được thoả sức sáng tạo với sân khấu được dàn dựng kỳ công cùng hiệu ứng 3D mapping độc đáo.

Bên cạnh đó, stylist Lê Minh Ngọc góp phần khiến những thiết kế thêm phần hoà quyện vào nhau, khi mix & match hài hòa, sáng tạo các trang phục, để mỗi bộ cánh trở thành một sáng tạo nghệ thuật trong mắt khán giả yêu thời trang.