Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính HSBC Việt Nam bị bắt, ngân hàng HSBC nói gì?

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Tài chính HSBC Việt Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, đối tượng Trần Quang Sơn bị bắt giam vì cấu kết cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của đối tác.

Bên cạnh đó, việc đối tượng lừa đảo lấy tên doanh nghiệp giống với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam đã khiến nhiều người nhầm tưởng 2 doanh nghiệp này có liên quan tới nhau. Tuy nhiên, trong thông báo phát đi của mình phía HSBC Việt Nam khẳng định ngân hàng không hề có mối liên quan nào với công ty trong vụ lừa đảo này.

Ngân hàng HSBC Việt Nam khẳng định không có mối liên hệ nào với Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam của đối tượng Trần Quang Sơn

Trong thông báo phát đi của mình, đại diện của ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết không có mối liên hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam. Theo đó, “Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam, hoạt động theo luật pháp và quy định của Việt Nam. Thương hiệu HSBC đã được tập đoàn HSBC đăng ký và bảo hộ trên toàn cầu.

Trong suốt hơn 150 năm thành lập và hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) luôn tập trung phát triển các sản phẩm và giải pháp, mang lại giá trị thiết thực cho người dân Việt Nam cũng như hỗ trợ sự phát triển minh bạch của thị trường tài chính Việt Nam”.

Trước đó, thông tin được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM công bố cho biết vào cuối năm 2018, ông Tô Quốc Khởi - Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên có nhu cầu xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Thông qua các mối quan hệ, ông Khởi gặp Nguyễn Tấn Sự - Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa và Nguyễn Thụy Long Phượng - Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa.

Sự và Phượng giới thiệu có quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group. Tin lời hai đối tượng này, ông Khởi đã đồng ý hợp tác và đưa cho Phượng 570 triệu đồng chi phí thẩm định hồ sơ.

Đầu năm 2019, Phượng cho ông Khởi xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng, qua đó tạo lòng tin để ông Khởi ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tin tưởng, ông Khởi tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỉ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Tuy nhiên, khi ông Khởi liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà "đối tác" cung cấp là giả và đã có đơn tố giác đến cơ quan công an.

Cuối năm 2020, cơ quan Công an vào cuộc điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định Sơn có vai trò giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo nên khởi tố bắt giam để phục vụ công tác điều tra.

