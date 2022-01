Những ngân hàng lãi lớn nhất trong năm 2021

Tính đến ngày 27/1, trong số những ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) là hai cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất của giới đầu tư.

Theo đó, VPB gây chú ý với khoản lãi trước thuế ngân hàng mẹ riêng lẻ lên tới gần 38.000 tỷ đồng, trong khi TCB là nhà băng có lợi nhuận sau thuế hợp nhất cao nhất (chỉ tính những ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính đến ngày 27/1).

VPBank lãi kỷ lục sau khi bán "gà đẻ trứng vàng"

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) cho biết ngân hàng này ghi nhận tới 27.863 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động trong quý cuối cùng của năm 2021, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phần thu nhập từ góp vốn mua cổ phần chiếm hơn 20.351 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2020. Theo thông tin từ VPBank, đây chính là tiền ngân hàng này nhận được sau khi bán 50% vốn tại công ty con - FE Credit cho đối tác SMBC Group (Nhật Bản) và đây là lý do chính giúp VPBank thu về khoản lãi trước thuế 23.488 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD quy đổi trong quý cuối cùng của năm 2021.

VPB gây chú ý với khoản lãi trước thuế ngân hàng mẹ riêng lẻ lên tới gần 38.000 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2021, tổng thu nhập riêng ngân hàng mẹ VPBank ghi nhận được lên tới 51.870 tỷ, cao gấp 2,5 lần so với năm trước. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng mẹ VPBank thu về khoản lãi ròng sau thuế 31.088 tỷ, cũng tăng 318% so với cùng kỳ.

Xét trên báo cáo tài chính hợp nhất, tổng thu nhập hoạt động VPBank thu về trong năm 2021 là 44.301 tỷ, tăng 13% và ngân hàng báo lãi trước thuế 14.580 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 12%. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, VPBank báo lãi ròng 11.807 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Techcombank dẫn đầu về lợi nhuận khối ngân hàng

Nếu như VPB ghi nhận lãi đột biến trong quý 4/2021 nhờ bán vốn tại FE Credit, ngân hàng Techcombank vẫn đang cho thấy hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất được ngân hàng công bố lũy kế cả năm 2021, ngân hàng Techcombank ghi nhận 37.100 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 35% so với năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Techcombank báo lãi trước thuế kỷ lục hơn 1 tỷ USD, tương đương hơn 23.238 tỷ đồng. So với năm 2020, mức lãi trước thuế này đã tăng 45%. Đây cũng là năm làm ăn hiệu quả nhất trong lịch sử của TCB từ trước đến nay. Ngân hàng cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18.398 tỷ đồng tăng mạnh so với năm 2020.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Techcombank đạt 568.800 tỷ đồng, tăng 29% so với thời điểm đầu năm. Tổng tiền gửi tăng 13,4% lên mức gần 314.800 tỷ đồng.

Techcombank báo lãi trước thuế kỷ lục hơn 1 tỷ USD, tương đương hơn 23.238 tỷ đồng

Cũng đến cuối năm 2021, Techcombank cho biết tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt tới 50,5%. Tương đương nhà băng này đang có khoảng 158.900 tỷ đồng tiền gửi thanh toán của khách hàng và chỉ phải chi trả mức lãi suất rất thấp 0,1%/năm (tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn). Dư nợ tín dụng của khách hàng tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 347.341 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Lợi nhuận của ngân hàng MB vượt VPBank

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2021 của Ngân hàng Quân đội (MB) cho thấy sự tăng trưởng ở tất cả các hoạt động kinh doanh.

Theo đó, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng và lãi từ dịch vụ lần lượt tăng 29% và 22% lên tương ứng 26.200 tỷ đồng và gần 4.370 tỷ. Trong đó, hoạt động bán chéo bảo hiểm làm ăn tốt mang về cho nhà băng khoản thu tăng hơn 40% lên 8.386 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu cho doanh thu mảng dịch vụ.

Lãi từ ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh đầu tư cũng tăng trưởng tốt ở mức 70-75%. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ cũng giúp MB ghi nhận khoản lãi khác gần gấp đôi năm ngoái, đạt 3.254 tỷ đồng.

MB nằm trong nhóm ngân hàng thương mại TOP đầu về các chỉ số hiệu quả

Cả năm, tổng thu nhập hoạt động của nhà băng tăng 35% trong khi trích chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng lần lượt 17% và 31% so với năm ngoái. MB báo lãi trước thuế 16.527 tỷ đồng, tăng 55% so với năm ngoái. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, MB báo lãi ròng 13.221 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với con số 8.606 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, MB nằm trong nhóm ngân hàng thương mại TOP đầu về các chỉ số hiệu quả, chất lượng hoạt động. Chỉ số ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) và ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) hợp nhất của Ngân hàng lần lượt đạt 2,4% và 23,49%. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất duy trì ở mức thấp, chỉ 0,9%, riêng ngân hàng là 0,68%. Quỹ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng MB gần 400%, hợp nhất gần 268%.

Ngân hàng ACB của Chủ tịch soái ca Trần Hùng Huy ghi nhận lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng

Một ngân hàng tư nhân khác có lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng đã công bố báo cáo tài chính năm 2021 là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) của Chủ tịch “soái ca” Trần Hùng Huy.

Cụ thể, lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ACB ghi nhận lãi ròng 9.602 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo tài chính được công bố, nhiều mảng kinh doanh của ACB có kết quả khả quan. Cụ thể, thu nhập lãi thuần năm 2021 tăng 30% đạt 18.944 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoài lãi tăng trưởng mạnh, trong đó lãi từ dịch vụ tăng tới 71% đạt 2.893 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 27% đạt 871 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng tới 170% đạt 450 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động năm qua của ACB đạt 23.564 tỷ đồng, tăng 29,7%. Chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn, chỉ tăng 7,9% lên 8.230 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước dự phòng đạt 15.334 tỷ đồng, tăng 45,5%.

Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt gần 12.000 tỷ đồng

Nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước cũng lãi lớn

Ngoài những ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cả chục nghìn tỷ đồng đã công bố báo cáo tài chính kể trên thì thời gian qua cả 4 ngân hàng có vốn nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2021 với những tín hiệu tích cực.

Trong đó, "quán quân" lợi nhuận ngân hàng vẫn thuộc về Vietcombank với hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Năm 2021, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 25.200 tỷ đồng trước thuế.

Trong thư gửi khách hàng, đối tác và cán bộ, người lao động mới đây, ông Phạm Đức Ấn – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cho biết trong năm 2021, lợi nhuận ngân hàng đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2020, ngân hàng có lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 13.200 tỷ, riêng lẻ là hơn 12.900 tỷ.

Trong khi đó, dù không nêu rõ con số cụ thể, song đại diện ngân hàng BIDV tiết lộ đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 được NHNN giao. Như vậy con số lợi nhuận của BIDV sẽ đạt hoặc vượt mốc 13.000 tỷ đồng như kế hoạch ĐHCĐ giao trước đó.

Tại VietinBank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trước đó, VietinBank đặt mục tiêu lãi riêng lẻ 16.800 tỷ đồng, nhỉnh hơn con số 16.450 tỷ đồng đạt được trong năm 2020.

