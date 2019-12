Ngân hàng ăn nên làm ra, nhân viên nhà băng đợi nhận thưởng Tết "khủng"

Rất nhiều ngân hàng đã công bố lợi nhuận trong năm 2019. Kết quả kinh doanh khả quan là tín hiệu vui với nhân viên ngân hàng khi Tết Nguyên đán 2020 sắp đến.

Tính tới thời điểm này, nhiều ngân hàng đã công bố lợi nhuận kinh doanh năm 2019. Tình hình chung khá khả quan khi hầu hết đều cho thấy lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Một trong những ngân hàng công bố lãi sớm nhất là ngân hàng Quốc tế (VIB). Năm 2019, VIB ước lãi kỷ lục hơn 4.000 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018 và gấp 5,6 lần so với năm 2016, ROE dự kiến đạt 27%. Tổng tài sản của ngân hàng VIB ước đạt 180.000 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2018 (139.166 tỷ đồng).

Trong khi đó, theo công bố của Sacombank, kết thúc năm 2019, các chỉ tiêu hoạt động chính của ngân hàng đều vượt kế hoạch. Lợi nhuận dự kiến đạt 3.180 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch đã cam kết với đại hội đồng cổ đông. Tổng tài sản ngân hàng đạt 457.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm trước; số dư huy động đạt 413.000 tỷ đồng, số dư cho vay đạt hơn 296.000 tỷ đồng, (tăng 15,3%) và tỉ lệ nợ xấu hiện đã giảm xuống dưới 2%.

Về phía ngân hàng Agribank, ước tính năm kinh doanh 2019, nhà băng này đạt lợi nhuận trước thuế 10.350 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng đầu năm nay, vượt kế hoạch cả năm đề ra là 10.000 tỷ đồng trước thuế.

Tính đến đầu tháng 10/2019, tổng tài sản Agribank đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 1,28 triệu tỷ đồng; quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng trên 70%/tổng dư nợ và nguồn vốn chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Theo kế hoạch dự kiến, năm 2019, Agribank sẽ đạt lợi nhuận tối thiểu 11.000 tỷ đồng.

Cùng chung tình hình, kết quả kinh doanh của ngân hàng An Bình (ABBank) cũng khá khả quan khi đạt 1.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 91% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt 94.259 tỷ đồng, tăng 4.021 tỷ đồng so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 1,8%.

Ngân hàng VietBank cũng đã vượt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng trước thuế. Tính đến hết ngày 30/9/2019, nhà băng này thu về 429 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro, VietBank dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận trên 650 tỷ đồng trước thuế.

Trong khi đó, năm 2019, lãnh đạo Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, đến nay đã hoàn tất kế hoạch HĐQT giao. Tính đến hết quý III/2019, Nam A Bank đạt 574 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Thu nhập lãi thuần và lãi hoạt động dịch vụ của NamABank tăng trưởng khá mạnh trong 9 tháng, đạt lần lượt 1.500 tỷ và 58 tỷ, tăng 25,5% và 69,4% so với cùng kỳ.

Tính tới hiện tại, dù chưa công bố kết quả kinh doanh nhưng ngân hàng Ngoại thương Vietcombank – nhà băng có lợi nhuận “khủng” nhất sau 3 quý đầu năm 2019, được dự báo sớm cán đích lợi nhuận năm nay. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank đã đạt 17.250 tỷ đồng trước thuế, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019.

Với đà tăng trưởng lợi nhuận này, kết quả hoạt động của Vietcombank được cho là sẽ vượt chỉ tiêu 20.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đưa ra cho cả năm nay.

Lãnh đạo OCB cũng cho biết, với mục tiêu lợi nhuận cả năm nay ở mức 3.200 tỷ đồng trước thuế, Ngân hàng có cơ sở hoàn tất. 9 tháng đầu năm, OCB đạt hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và ước quý IV/2019 đạt mức cao.

Tết Nguyên đán 2019, mỗi cán bộ, công nhân viên Vietcombank được nhận 1 tháng lương kinh doanh. Ngoài ra, Vietcombank cũng trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, chuyển mỗi quỹ tương đương 1 tháng lương kinh doanh.

Trong khi đó, mỗi nhân sự của Vietcombank được nhận từ 1- 7 tháng lương còn mức thưởng Tết bình quân cho nhân viên VIB trong năm 2019 là 4 tháng lương. Với những cá nhân xuất sắc, mức thưởng sẽ cao hơn 1 - 2 tháng lương kinh doanh.

