Chủ tịch vướng tin đồn đánh bạc chục triệu USD, ACB báo tăng trưởng tín dụng vượt trội

Những ngày qua một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội livestream đưa thông tin về "lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài cả chục triệu USD". Sau đó, tối 4/1, Ngân hàng ACB đã lên tiếng bác những thông tin bịa đặt trên mạng nói trên.

Chủ tịch Trần Hùng Huy và ACB đã lên tiếng bác bỏ tin đồn lãnh đạo ngân hàng đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài cả chục triệu USD

Theo thông báo của ACB, các thông tin bịa đặt này đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ACB. Đặc biệt, các thông tin sai sự thật này còn có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.

Cùng với đó, ACB đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

Đến sáng 6/1, đại diện ngân hàng ACB cho biết đã phát đơn đến cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý việc lãnh đạo Ngân hàng bị tung tin đồn đánh bạc. Trước đó, trả lời báo chí về thông tin Chủ tịch ACB bị xúc phạm trên mạng xã hội chiều ngày 5/1, Công an TP HCM khẳng định nếu bị hại có đơn tố giác, Công an TP HCM sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Không chỉ lên tiếng phản bác những thông tin bịa đặt liên quan đến Chủ tịch ngân hàng đánh bạc và chuyển tiền ra nước ngoài, ngân hàng ACB cũng phát đi thông báo cho biết hoạt động tín dụng năm 2024 vượt xa mức tăng trưởng trung bình toàn ngành ngân hàng với tổng dư nợ đạt mức 581 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm.

Hơn 90% danh mục cho vay của ACB được phân bổ cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, đảm bảo tính an toàn thông qua việc phân tán rủi ro. Đặc biệt, tín dụng dành cho doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 25%, tạo sự cân bằng giữa các phân khúc khách hàng.

Huy động từ tiền gửi khách hàng đạt hơn 537 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3%. Đáng chú ý, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt 23%, cải thiện so với mức 22,2% của quý III.

Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì trên mức 12%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số rủi ro tài sản được kiểm soát ở mức khoảng 70%, thuộc nhóm thấp nhất trong ngành. Những kết quả này giúp ACB nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chỉ ở mức 1,39%. Từ năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của ACB luôn thấp hơn đáng kể so với Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Ngoài ra, ACB đã hoàn thiện và áp dụng các tiêu chuẩn quản trị quốc tế, bao gồm Basel II và Basel III. Điều này giúp các chỉ số thanh khoản luôn được giữ ở mức an toàn với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 78% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chỉ 20%. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trên 20% phản ánh khả năng sinh lời cao và bền vững.

Trong khi đó, theo báo cáo về thị trường trái phiếu công bố mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết ACB đã phát hành tổng cộng hơn 36.100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 và là ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều nhất thị trường. Đứng sau ACB là HDBank (30.900 tỷ đồng), Techcombank (30.600 tỷ đồng), OCB (27.700 tỷ đồng), MB (23.300 tỷ đồng).