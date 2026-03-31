Vợ JustaTee khoe dáng thon gọn sau 18 ngày sinh nở

Trâm Anh - bà xã nhà sản xuất âm nhạc JustaTee khoe vòng hai gọn gàng, nhìn thấy cơ bụng 1-1 sau hơn nửa tháng sinh em bé thứ ba.

Trong bức ảnh được Trâm Anh chia sẻ mới đây trên Story Instagram, vòng hai của cô thu hút chú ý khi thon gọn, thấy rõ rãnh cơ săn chắc chạy dọc hai bên sườn ở góc nghiêng, chỉ sau 18 ngày sinh nở. Trâm Anh cho biết kết quả này không phải ngẫu nhiên, mà đến từ sự nỗ lực tập luyện của cô.

Theo bà xã JustaTee, thói quen vận động trước khi mang bầu lẫn trong thai kỳ là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ giúp cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng gọn gàng sau sinh. Trong thai kỳ, bà mẹ ba con tập pilates, giúp tăng hiệu quả thư giãn cơ bắp, giảm nhức mỏi, đồng thời bổ trợ cho quá trình sinh nở thuận lợi. Việc tập luyện đúng cách trong thai kỳ giúp giảm tình trạng xổ bụng, tách cơ bụng, nhờ đó phần nào hỗ trợ cơ thể cũng như vòng hai phục hồi sau sinh nhanh hơn.

Trước khi mang bầu, Trâm Anh còn thường xuyên chơi pickleball với nhóm bạn và áp dụng các bài tập để giữ gìn vóc dáng như nhảy dây. Thói quen năng vận động cũng đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể nhanh về dáng hơn sau khi sinh nở.

JustaTee tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990, từng nổi tiếng trong giới underground với vai trò sáng lập nhóm LadyKillah. Anh có một số bản hit như Thằng điên, Đã lỡ yêu em nhiều. Vợ JustaTee là Trâm Anh, sinh năm 1995, từng được đặt biệt danh "hot girl bế giảng" khi hình ảnh cô mặc áo tốt nghiệp ở trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) gây sốt trên mạng xã hội. Cô công khai hẹn hò với JustaTee từ năm 2013 và kết hôn với anh vào tháng 3/2018.

Vợ chồng JustaTee - Trâm Anh có ba con. Rapper từng cho hai con lớn cùng tham gia chương trìnhMẹ vắng nhà, ba là siêu nhân. Con gái đầu lòng của anh - Cici Anh Chi - được bố mẹ tạo trang Instagram với hơn 200 nghìn người theo dõi, Fanpage với gần 100 nghìn người theo dõi. Bé được fan gọi với các biệt danh "hot girl Tây Hồ", "mầm non giải trí", "vựa muối" vì những biểu cảm hài hước khi chụp ảnh.

Mối quan hệ của vợ chồng JustaTee từng thành tâm điểm bàn tán khi vợ rapper bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội. Cô cũng đăng tải nhiều bài viết với nội dung buồn bã, tâm trạng, làm xuất hiện tin đồn vợ chồng trục trặc, JustaTee cũng vướng tin đồn ngoại tình, dùng AI để ghép ảnh đưa vợ đi đẻ. Tuy nhiên, rapper đã phủ nhận tin đồn bằng việc đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân.