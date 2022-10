Vợ đại gia Hà Tĩnh lấy lại vóc dáng thần Vệ Nữ, ai cũng khen đẹp hơn thời son rỗi

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 03:46 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bảo Thy xứng đáng là "mẹ bỉm sữa" gợi cảm hàng đầu Vbiz.

Nhan sắc rực rỡ của Bảo Thy sau khi làm vợ, làm mẹ.

Sau khi kết hôn cùng chồng là đại gia Hà Tĩnh, Bảo Thy gần như lui về ở ẩn và vun vén cho cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, cô vẫn chăm chỉ tương tác với bạn bè và người hâm mộ trên trang cá nhân. Nữ ca sỹ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch sang chảnh trong và ngoài nước, những giây phút sang chảnh như "bà hoàng".

Bảo Thy khoe dáng thần Vệ Nữ trong bộ đồ tập màu hồng nude.

Hiện tại quý tử nhà Bảo Thy đã được gần 1 tuổi và cô cũng đã hoàn toàn lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi. Cô đã tự tin khoe vòng eo thon gọn như một cách tự hào về quá trình cố gắng của bản thân vừa lan tỏa tinh thần làm đẹp đến các chị em sau sinh. “Đều đặn mỗi ngày yoga xong mum một chiếc thạch táo thì body không mỡ thừa là điều quá đơn giản nhé cả nhà”, Bảo Thy chia sẻ trạng thái kèm hình ảnh mặc bộ tập màu nude, khoe vóc dáng nuột nà như chưa từng sinh nở.

Bảo Thy nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau sinh.

Được biết, ngay sau khi sinh con chưa lâu Bảo Thy đã lên kế hoạch giảm cân an toàn. Cô đã kết hợp chăm con, hút sữa và tập các bài tập yoga phù hợp. Ngoài ra, Bảo Thy còn sử dụng đai nịt bụng. Người đẹp chia sẻ: "Thy biết nhiều mẹ bỉm sữa hay thậm chí chị em chưa sinh nở béo bụng mà không dám dùng đai nịt do có thông tin trái chiều. Nhưng mình chịu khó bỏ thời gian tìm hiểu về cơ chế của nó thì không thấy có gì là nguy hại như lời đồn đâu, trái lại cực an toàn và tốt cho sống lưng nhé".

Người đẹp chăm chỉ tập yoga, ăn uống khoa học để giảm mỡ, giảm cân.

Bảo Thy pose dáng cùng quý tử.

Cô được nhận xét là "mẹ bỉm sữa" quyến rũ và xinh đẹp nhất nhì Vbiz ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vo-ai-gia-ha-tinh-lay-lai-voc-dang-than-ve-nu-ai-cung-khen-ep-hon-tho...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vo-ai-gia-ha-tinh-lay-lai-voc-dang-than-ve-nu-ai-cung-khen-ep-hon-thoi-son-roi-a576555.html