Vì sao bạn “không ăn gì” vẫn béo?

Nhiều người ăn rất nhiều nhưng vẫn có hình thể mảnh mai, trong khi đó không ít người luôn miệng than ăn rất ít, thậm chí chỉ hít thở thôi cũng tăng cân!

Thừa cân là chuyện không ai mong muốn. Chẳng những ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài, nó còn tiềm ẩn những vấn đề về sức khỏe.

Cùng đi tìm nguyên nhân và cách khắc phục cho tình trạng “không ăn gì vẫn béo” ở nhiều bạn trẻ hiện nay.

Do yếu tố di truyền

Cơ thể một số người có khả năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng nhanh chóng thay vì tích trữ dưới dạng mỡ. Mặt khác, tốc độ chuyển hóa này ở một số người khác thấp hơn đáng kể. Kết quả, nhóm người có tốc độ chuyển hóa chậm dù có lượng ăn ngang bằng hoặc thấp hơn so với nhóm người chuyển hóa nhanh nhưng vẫn thừa cân, mũm mĩm.

Ít vận động

Những người ngồi nhiều, ít tập thể dục, làm công việc trong văn phòng thường dễ tăng cân hơn so với nhóm người lao động chân tay hoặc có hoạt động thể chất hàng ngày. Ngoài lượng calo tiêu hao đáng kể trong thời gian vận động, các hoạt động thể chất còn giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, do đó giảm nguy cơ thừa cân, béo phì.

Ăn ít nhưng ăn sai cách

Bạn luôn miệng nói rằng mình ăn rất ít nhưng vẫn béo, có thể do lượng calo và chất béo trong khẩu phần ăn cao vượt ngưỡng so với mức bình thường. Điều này khá đúng khi áp dụng với các món ăn phổ biến như mỳ ăn liền, hamburger, gà rán, trà sữa… Thoạt nhìn khá ít ỏi so với một bữa cơm thông thường song các món ăn kể trên chứa lượng chất béo bão hòa và calo cao ngất ngưởng, khiến cân nặng tăng vùn vụt, đặc biệt là số đo vòng 2.

Giải pháp giúp bạn béo khỏe béo đẹp:

Thay vì nhịn ăn hay ăn quá ít, bạn nên điều chỉnh để có hình thể khỏe đẹp, cân đối thông qua chế độ dinh dưỡng khoa học, lành mạnh.

-Ăn uống đủ dưỡng chất: Các bữa ăn giàu tinh bột, đạm và chất béo có thể thỏa mãn cơn đói nhanh chóng. Song nếu muốn kiểm soát cân nặng, đừng quên bổ sung chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, từ đó ngăn chặn tình trạng thừa cân và thèm ăn vặt.

-Lựa chọn các thực phẩm lành mạnh: Cùng một lượng calo nhưng dinh dưỡng trong một đĩa cơm đầy đủ tinh bột, đạm và chất xơ khác biệt hoàn toàn so với một tô mỳ ăn liền. Ăn bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bạn lựa chọn các thực phẩm lành mạnh, tốt cho cơ thể, vóc dáng và cân nặng chắc chắn sẽ được cải thiện.

-Tập thể dục đều đặn: Mỗi ngày, hãy dành khoảng 30 phút để vận động, dù chỉ là đi bộ nhẹ nhàng hoặc đạp xe mỗi buổi sáng. Tập thể dục giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, cải thiện cơ bắp, giúp bạn có vóc dáng cân đối và khỏe mạnh.

-Quan tâm số đo, đừng quan tâm cân nặng: Cân nặng không phải yếu tố duy nhất bạn nên bận tâm. Những chiếc thước đo mới giúp phản ánh chính xác sự thay đổi của cơ thể. Dù cân nặng không giảm song nếu số đo cơ thể có sự biến chuyển tích cực, điều đó có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng.

Nguồn: [Link nguồn]