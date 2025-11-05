Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong 2 người đẹp Việt Nam lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Đây là niềm vinh dự lớn và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Ninh Dương Lan Ngọc trong nhiều năm qua.

Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng với khán giả đậm sâu nhất qua vai Nương trong phim "Cánh đồng bất tận". sau thành công của vai Nương, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có mặt trong nhiều phim như vai Cám trong tác phẩm "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" của Ngô Thanh Vân. Vai diễn phản diện này đã cho thấy sự đa dạng trong năng lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990 nhưng vẫn chưa đủ sức khiến cô vượt qua cái bóng của Nương trong "Cánh đồng bất tận".

Năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục kết hợp với Ngô Thanh Vân trong dự án phim điện ảnh "Cô Ba Sài Gòn". Trong phim, Lan Ngọc hóa thân vào Như Ý - cô con gái cá tính và có phần ngỗ ngược của bà chủ tiệm áo dài nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm 70. Tiếp đó cô còn góp mặt các dự án phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu phần 2, 3, 5, Cua lại vợ bầu, 1990. Ở mảng truyền hình, cô cũng góp mặt trong các phim: Vừa đi vừa khóc, Mối tình đầu của tôi...

Ngoài tài năng diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng cân đối.

Người đẹp từng khiến khán giả choáng khi khoe vòng eo 54. Để có được body điểm 10, Ninh Dương Lan Ngọc đã quyết tâm xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, tập luyện khoa học.

Về ăn uống, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết bản thân không có chế độ ăn cụ thể, nhưng do cơ thể không thể nạp một lúc quá nhiều nên chủ yếu sẽ chia nhỏ bữa ăn.

Đặc biệt cô dành tình cảm cho sinh tố rau củ. Thức uống này giúp cung cấp chất xơ, vitamin... vừa làm đẹp da, lại giảm cơn đói rất tốt.

Nhờ chăm sóc dáng tốt như vậy nên Ninh Dương Lan Ngọc có một vóc dáng chuẩn đẹp và luôn lọt top mỹ nhân của Vbiz.

Mỗi lần xuất hiện, Ninh Dương Lan Ngọc đều khiến khán giả mê mẩn với nhan sắc xinh đẹp.

Ảnh: FBNV