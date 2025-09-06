Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Nguyễn Duyên Quỳnh xuất thân trong một gia đình ở Buôn Mê Thuột, bố làm nông, mẹ là bác sĩ đông y. Cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO). Đầu năm 2019, cô thi “Ban nhạc quyền năng” và đoạt giải Á quân. Sau đó là “Người kể chuyện tình” và đoạt ngôi vị Quán quân. Tại các chương trình “Đấu trường âm nhạc”, “Sàn chiến giọng hát”... Duyên Quỳnh cũng đều giành chiến thắng tuyệt đối.

Thời gian gần đây, Duyên Quỳnh gây sốt mạng xã hội và được khán giả yêu mến qua ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Ngoài giọng hát hay, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với khán giả bởi nét đẹp đằm thắm, mộc mạc.

Sinh ra ở vùng Tây Nguyên đất đỏ, Duyên Quỳnh có vẻ đẹp bình dị và gây thiện cảm với khán giả.

Trong cuộc sống đời thường, khi bỏ lại những trang phục biểu diễn, Duyên Quỳnh sống đúng với tuổi. Cô cũng như bao người khác, thích diện những trang phục năng động, khỏe khoắn.

Duyên Quỳnh cũng không ngại khi khoe mặt mộc trên trang cá nhân với khán giả.

Thời gian gần đây, khi xác định chuyển sang dòng nhạc Cách mạng, Duyên Quỳnh cũng tự động thay đổi thời trang trên sân khấu của mình. Nữ ca sĩ chỉ chọn áo dài để trình diễn trước khán giả.

Hoặc Duyên Quỳnh chọn áo phông đơn giản phối cùng quần jeans nhẹ nhàng.

Ở tuổi 35, Duyên Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc tươi mới vừa dịu dàng mà vẫn trẻ trung.

Ảnh: FBNV