Uống dầu cá giúp bạn giảm cân?

Bạn không chắc mình nên dùng chất bổ sung nào? Nhiều bác sĩ khuyên nên bổ sung dầu cá như một bước đầu tiên để đốt cháy nhiều chất béo hơn và loại bỏ thói quen ăn nhiều đường của bạn . Dầu cá được biết đến với đặc tính chống viêm và vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cơ thể khỏe mạnh. Bổ sung này thậm chí có thể giúp giảm mỡ nội tạng bằng cách giảm viêm ở những người có mỡ bụng cao. Đây cũng là lý do tại sao nên ăn một chế độ ăn với cá giàu axit béo omega-3, như cá hồi. Chúng chứa nhiều axit béo omega-3 lành mạnh.

Dầu cá

Axit béo omega-3 cải thiện hoạt động cơ bắp và tăng trưởng tế bào. Chúng cung cấp điểm khởi đầu để tạo ra các hormone điều chỉnh quá trình đông máu, co và giãn thành động mạch và viêm. Axit béo omega-3 không thể được sản xuất trong cơ thể. Tuy nhiên, dầu cá có chứa hai loại omega-3 được gọi là axit docosahexaenoic (DHA) và axit eicosapentaenoic (EPA). Bạn có thể tìm thấy DHA và EPA trong các loại cá béo (chẳng hạn như cá hồi, cá thu và cá hồi) và động vật có vỏ (chẳng hạn như trai, sò và cua). Ngoài ra còn có một số loại hạt và dầu thực vật có chứa một loại omega-3 khác gọi là axit alpha-linolenic (ALA). Một cách tuyệt vời để bổ sung axit béo omega-3 là bổ sung dầu cá ở dạng lỏng, viên nang và viên nén. Và, những chất bổ sung này cũng có lợi cho việc giảm cân.

Mặc dù chất bổ sung dầu cá thường không được khuyên dùng để giảm cân, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng chất bổ sung dầu cá có thể có lợi. Các chất bổ sung dầu cá có chứa axit béo Omega-3 có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe trao đổi chất và giảm viêm, cả hai đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng giảm cân của bạn.

Axit béo omega-3 có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe trao đổi chất và giảm viêm, từ đó có thể giúp giảm cân. sau đó bao gồm những thứ này trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân.

Dầu cá không chỉ đốt cháy chất béo mà còn được chứng minh là có tác dụng cải thiện huyết áp. Huyết áp của bạn sẽ được cải thiện vì dầu cá có khả năng chống viêm và nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao là tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể. Các đặc tính khác của dầu cá có lợi cho huyết áp vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng thực tế đã được chứng minh rõ ràng rằng dùng dầu cá thường xuyên có thể cải thiện huyết áp cao.

Dầu cá cũng có thể làm giảm sưng khớp. Bởi vì sưng do viêm có thể gây tổn thương thêm cho khớp, nên tiêu thụ chất dinh dưỡng này có thể có tác dụng phụ bảo vệ khớp. Axit béo thiết yếu này có tác dụng chống viêm và được tìm thấy trong cá và những loại khác không được tiêu thụ với số lượng đủ lớn theo tiêu chuẩn của Mỹ chế độ ăn kiêng," cô lưu ý. "Vì vậy, bổ sung omega-3 dưới dạng thực phẩm bổ sung có thể cải thiện tình trạng đau cơ và khớp do viêm do hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức.

Vì vậy, thêm nhiều cá vào chế độ ăn uống của bạn là một cách để có thêm axit béo omega-3 mà không cần dùng thuốc bổ sung. Và, Sabat nhấn mạnh việc tiêu thụ các nguồn cá sạch và đánh bắt tự nhiên khác để tránh dư thừa kim loại nặng và độc tố. Cá hồi đánh bắt tự nhiên cũng có thể giúp tăng độ dày và bóng cho tóc . Các nguồn axit béo omega-3 khác bao gồm quả óc chó, hạt lanh và một số loại dầu thực vật. Nhưng đối với bất kỳ ai không thích ăn cá hoặc quả óc chó, việc bổ sung dầu cá có thể có lợi cho hành trình giảm cân và sức khỏe tổng thể của bạn. Đặc biệt nếu bạn ăn chay hoặc thuần chay!

