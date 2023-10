Trời nắng hay râm, kem chống nắng cũng không thể quên!

Tăng sắc tố đề cập đến các mảng và đốm đen trên da. Nó có thể được gây ra do tổn thương da hoặc mụn trứng cá (còn gọi là tăng sắc tố sau viêm), nám (do thay đổi nội tiết tố), đốm đồi mồi (do tế bào sắc tố lão hóa) hoặc tàn nhang (do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời). mặt trời). Mặc dù về mặt lý thuyết, mặt trời không phải là thủ phạm trong tất cả các tình trạng tăng sắc tố này, nhưng kem chống nắng vẫn rất quan trọng để ngăn ngừa và điều trị sẹo và đốm vì mặt trời đóng vai trò chính. Bạn đang thắc mắc tại sao kem chống nắng lại đóng vai trò như một chén thánh trong chế độ chăm sóc da chống vết thâm của bạn? Hãy đọc bài viết này!

Vai trò của tiếp xúc mặt trời với làn da

Tia UV gây sạm da bằng cách sản sinh và phân phối lại melanin.

Tia UV thúc đẩy lão hóa da bằng cách ảnh hưởng đến các tế bào da bao gồm các tế bào sản xuất melanin.

Do đó, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có xu hướng gây ra tổn thương nghiêm trọng do ánh nắng mặt trời và làm trầm trọng thêm tình trạng tăng sắc tố sau viêm, tăng cường nám và nhân lên các đốm đồi mồi với tốc độ nhanh hơn. Vì vậy, tất cả các loại tăng sắc tố đều bị ảnh hưởng và ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, đó là lý do tại sao, kem chống nắng có lẽ là một trong những thành phần chăm sóc da tốt nhất để loại bỏ sẹo và đốm.

Yếu tố bảo vệ làn da dưới ánh mặt trời quan trọng thế nào?

Kem chống nắng có nhiều dạng khác nhau như dạng lỏng, kem, gel, nước thơm, bột và dạng xịt có chức năng như sau:

Kem chống nắng ngăn chặn tia UV tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn.

Kem chống nắng làm giảm cường độ của tia UV và làm giảm tác dụng của nó.

Chủ yếu có ba loại kem chống nắng mà bạn có thể sử dụng

1. Kem chống nắng vật lý: Còn được gọi là 'kem chống nắng khoáng chất', nó có các bộ lọc tia cực tím vô cơ hoặc các chất chặn vật lý như Zinc Oxide và Titanium Dioxide để phản chiếu, tán xạ và ngăn chặn các tia nắng trước đó. chúng xâm nhập và làm tổn thương da. Kem chống nắng vật lý an toàn, ít gây kích ứng da hơn đồng thời mang lại khả năng bảo vệ phổ rộng. Vì vậy nó giúp làm mờ vết rám nắng và vết thâm một cách hiệu quả.

2. Kem chống nắng hóa học: Đôi khi được gọi là 'kem chống nắng hữu cơ', kem chống nắng hóa học có chứa các hợp chất hóa học như octinoxate, avobenzone, oxybenzone và octisalate để hấp thụ các tia UV có hại. Loại kem chống nắng này rất lý tưởng để sử dụng thường xuyên.

3. Kem chống nắng có màu: Kem chống nắng có màu là sự kết hợp của các bộ lọc tia cực tím khoáng chất phổ rộng, như oxit kẽm titan dioxide và cả oxit sắt. Kem chống nắng có màu được chứng minh là có tác dụng giảm nám, làm mờ sắc tố và còn có tác dụng ngăn chặn ánh sáng xanh hiệu quả.

Lợi ích của kem chống nắng với sức khỏe làn da

Sử dụng kem chống nắng đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa và bảo vệ da khỏi bị sạm, đổi màu và da không đều màu.

Kem chống nắng làm cho các tia trực tiếp của mặt trời bớt gay gắt hơn và do đó, các vết thâm hiện có trên da dễ dàng mờ đi hơn rất nhiều. Điều này sẽ làm cho các sản phẩm chăm sóc da khác có chức năng điều trị sắc tố hiệu quả hơn.

Đối với làn da bị ảnh hưởng bởi mụn trứng cá, điều quan trọng là phải kết hợp sử dụng đúng loại thành phần chăm sóc da như retinol và vitamin C cùng với kem chống nắng. Khi bạn bắt đầu quá trình chữa lành và lớp da mới xuất hiện trở lại, kem chống nắng sẽ ngăn làn da mềm mại khỏi bị tổn thương. Điều này sẽ giúp chữa lành các vết thâm và vết thâm nhanh hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]