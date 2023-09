Tóc con mọc tua tủa nhờ những loại dầu này

Tinh dầu không gì khác hơn là dầu thực vật, chiết xuất thực vật hoặc “tinh chất” của thực vật. Nó thường được chiết xuất thông qua quá trình chưng cất (qua hơi nước và/hoặc nước) trong công nghiệp, nhưng cũng có thể được thực hiện tại nhà. Những loại tinh dầu này có bản chất trị liệu và thường được sử dụng trong liệu pháp mùi hương hoặc liệu pháp tinh dầu (một hình thức trị liệu sử dụng tinh dầu để chữa bệnh và hạnh phúc).

Có thể sử dụng tinh dầu mà không cần dầu vận chuyển không?

Vì tinh dầu có bản chất rất mạnh nên dầu vận chuyển được sử dụng vì sử dụng tinh dầu không pha loãng có thể gây nhạy cảm cho da, bỏng và/hoặc gây kích ứng. Những loại dầu vận chuyển này (như dầu dừa, dầu ô liu, v.v.) được sử dụng để pha loãng tinh dầu hoặc cũng có thể sử dụng một mình. Những loại dầu vận chuyển này không can thiệp vào đặc tính trị liệu của tinh dầu.

Rụng tóc là vấn đề khiến hầu hết mọi người lo lắng và có thể xảy ra do nhiều lý do khác nhau bao gồm căng thẳng, lối sống, nước dùng để gội đầu, di truyền, điều kiện thời tiết, thói quen ăn uống và nhiều lý do khác.

Dưới đây là một số loại tinh dầu tốt nhất có thể giúp giảm rụng tóc:

1. Tinh dầu tràm trà:

Dầu cây trà được biết là có đặc tính như chống viêm và cũng có thể giúp loại bỏ vi khuẩn và nấm một cách hiệu quả. Sử dụng dầu cây trà có thể giúp giữ ẩm cho tóc và không bị gàu. Nó giúp giữ cho da đầu khỏe mạnh và không có tế bào da chết. Điều này có lợi vì da chết có thể làm tắc nghẽn các nang lông và ngăn cản sự phát triển thích hợp của lông. Sử dụng dầu cây trà có thể giúp tăng cường lưu thông máu và kích thích sự phát triển của các nang tóc không hoạt động.

Cách sử dụng: Làm ấm khoảng 1 muỗng canh. dầu dừa và 4 giọt tinh dầu tràm trà (dùng tinh dầu tràm nguyên chất). Massage hỗn hợp này lên da đầu trong vài phút, để trong 30 phút và rửa sạch. Nếu bạn đang sử dụng tinh dầu tràm trà để điều trị gàu thì chỉ sử dụng nó với các loại dầu không gây mụn, không làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da đầu, chẳng hạn như dầu argan hoặc dầu jojoba.

3. Tinh dầu hương thảo:

Vì lượng dầu dư thừa trên da đầu có thể giữ bụi bẩn trong lỗ chân lông, làm tăng gàu và ngăn cản sự phát triển của tóc mới. Dầu hương thảo giúp cải thiện lưu thông máu ở da đầu và ngăn ngừa da đầu bị thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu, dẫn đến hư tổn và rụng tóc. Nó có thể kích thích sự phát triển của tóc và cũng giúp điều trị chứng rụng tóc. Nó có đặc tính sát trùng mạnh và có thể giúp chống lại nhiễm trùng da đầu do nấm, vi khuẩn hoặc virus có thể gây rụng tóc.

Để sử dụng: Thêm 1 muỗng canh. dầu argan cùng với 4 giọt tinh dầu hương thảo, đổ mọi thứ vào bình xịt. Thêm 1/4 cốc nước hoa hồng hoặc nước ép lô hội vào. Xịt hỗn hợp này lên tóc sau khi gội đầu để sử dụng như một loại dầu xả.

4. Tinh dầu oải hương:

Hoa oải hương có đặc tính kháng khuẩn và kháng khuẩn giúp cải thiện sức khỏe da đầu. Nó được biết là giúp tóc mọc nhanh hơn và cải thiện lưu thông máu ở da đầu, kích thích hơn nữa các nang tóc. Nó có thể giúp cải thiện sức khỏe da đầu và bảo vệ tóc của bạn khỏi hư tổn, đồng thời ngăn ngừa gãy rụng và hình thành gàu.

Cách sử dụng: Bạn thậm chí có thể thêm nó vào dầu vận chuyển và thoa lên tóc, khoảng một hoặc hai lần một tuần và để trong khoảng 10 phút trước khi gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

5. Tinh dầu bạc hà:

Dầu bạc hà hoạt động như một chất làm sạch lỗ chân lông bị tắc. Nó được biết là làm giảm các vấn đề về da đầu khô và ngứa vì nó có đặc tính kháng khuẩn. Nó có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc trong giai đoạn anagen (còn được gọi là giai đoạn tóc “phát triển tích cực”). Nó có thể giúp cải thiện sức khỏe da đầu và bảo vệ tóc của bạn khỏi hư tổn, đồng thời ngăn ngừa gãy rụng và hình thành gàu.

Để sử dụng: Thêm 1 muỗng canh dầu thầu dầu ấm cùng với 2 giọt tinh dầu bạc hà. Massage nó lên da đầu và để trong 30 phút hoặc qua đêm trước khi gội sạch.

Xin lưu ý: Không bôi trực tiếp các loại dầu này lên da đầu của bạn, nó có thể được trộn với dầu gội hoặc dầu vận chuyển của bạn rồi thoa lên.

