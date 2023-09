Dưỡng tóc mềm mượt từ hạt lanh

Nếu bạn không thích sử dụng nước vo gạo lên men thì cách tốt nhất tiếp theo để bôi lên tóc để giúp tóc mọc là sử dụng hạt lanh. Hạt lanh có thể được sử dụng như một loại gel tạo kiểu tóc tự nhiên hoặc làm mặt nạ tóc để giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa rụng tóc.

Lợi ích của hạt lanh dành cho tóc

Hạt lanh rất giàu protein và axit béo omega-3 giúp tóc chắc khỏe và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Nó chứa các vitamin như Vitamin B1, B2, B3, C và E sẽ điều trị các vấn đề về da đầu như gàu và ngăn rụng tóc. Axit alpha-linoleic có trong hạt lanh có thể giúp giảm tác hại do ô nhiễm và do đó cải thiện chất lượng tóc của bạn. Gel cung cấp dưỡng chất cho tóc và da đầu, làm dịu da đầu, cân bằng độ pH và giúp điều tiết sự tiết bã nhờn.

Công thức gel hạt lanh:

Cho 1 thìa hạt lanh vào nồi cùng 1 cốc nước. Khuấy hạt lanh liên tục trên lửa nhỏ trong 2-3 phút hoặc cho đến khi nước chuyển sang dạng đặc như gel. Lọc hạt lanh vào lọ thủy tinh và sử dụng gel này trong quy trình chăm sóc tóc của bạn.

Tạo kiểu tóc:

Thoa một lượng nhỏ gel sau khi gội đầu và tạo kiểu tóc như bình thường. Gel sẽ tạo thêm độ giữ nếp tự nhiên cho tóc, chống xoăn cứng và thêm độ bóng.

Mặt nạ tóc:

Sử dụng gel tóc làm mặt nạ tóc để tăng cường độ chắc khỏe cho tóc. Thoa gel lên tóc và massage gel vào da đầu. Khi da đầu và tóc của bạn đã được phủ gel hạt lanh, hãy nhúng một chiếc khăn vào nước nóng và vắt bớt nước thừa.

Quấn tóc bằng chiếc khăn này. Sau nửa giờ, tháo khăn ra và gội đầu bằng dầu gội nhẹ. Thực hiện phương pháp điều trị này ít nhất hai lần mỗi tuần để thu được những lợi ích tốt nhất của hạt lanh cho mái tóc của bạn.

Nhiệt từ khăn đảm bảo sự thẩm thấu và hấp thụ tối ưu các chất dinh dưỡng vào thân tóc và da đầu. Phương pháp điều trị này giúp củng cố chân tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

