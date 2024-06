Thức uống chống nắng, chống già của Tăng Thanh Hà

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà nhiều lần chia sẻ sở thích với món matcha latte. Bà mẹ ba con đầu tư nhiều dụng cụ chuyên dụng phục vụ việc pha chế thức uống đặc trưng của Nhật Bản. Thay vì kết hợp matcha với sữa tươi thông thường, Tăng Thanh Hà thường pha cùng sữa hạt như sữa điều, sữa yến mạch. Có lúc cô còn thêm nước dừa hoặc đường dừa để tạo độ ngọt thanh mát cho thức uống.

Matcha latte thường được Tăng Thanh Hà kết hợp với sữa hạt. So với sữa động vật, sữa hạt có ưu điểm dễ tiêu, ít calo hơn, phù hợp với người mắc chứng không dung nạp lactose.

Matcha không chỉ là thức uống ngon miệng mà còn chứa nhiều thành phần có lợi cho cơ thể, làn da. Epigallocatechin gallate (EGCG) là thành phần có nhiều trong trà xanh, có thể bảo vệ da khỏi sự tấn công của tia UV, nhờ đó hạn chế phần nào tác hại của ánh nắng đối với làn da. Sử dụng nước trà xanh hoặc bột trà xanh làm mặt nạ cho da có thể cải thiện tình trạng bỏng nắng, làm dịu da, ngăn ngừa sạm nám.

Catechin và polyphenols trong trà xanh là những chất chống oxy hóa mạnh, không chỉ góp phần giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và đốm nâu trên da mà còn góp phần ngăn ngừa ung thư da. Các chất này cũng góp phần kiểm soát tuyến dầu dưới da, giúp giảm bóng nhờn, giảm nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông, nhờ đó cải thiện tình trạng mụn. Các thành phần chống viêm có trong loại thực phẩm này có cải thiện tình trạng ửng đỏ thường gặp ở da mụn.

Tăng Thanh Hà sưu tầm nhiều loại bột matcha cùng dụng cụ pha chế chuyên dụng.

Caffeine trong trà xanh có khả năng kích thích tuần hoàn máu dưới da, nhờ đó giúp da thêm hồng hào, tươi tắn. Trong matcha chứa lượng caffeine chỉ bằng khoảng 1/3 so với cà phê, nên mang lại cảm giác êm dịu hơn, hạn chế được tình trạng say caffeine khiến tim đập nhanh, mất ngủ, bồn chồn... Thường xuyên uống trà xanh cũng giúp giảm sự xuất hiện của bọng mắt, quầng thâm. Vitamin K, C, E, panthenol có trong trà xanh giúp làn da, mái tóc phát triển khỏe mạnh.

So với trà xanh và bột trà xanh thông thường, bột matcha có tiêu chuẩn thu hoạch khắt khe hơn, sấy khô bằng gió, không sử dụng nhiệt độ cao nên bảo toàn được thành phần dinh dưỡng. Một tách matcha chứa lượng chất chống oxy hóa gấp 137 lần một tách trà xanh thông thường. Do đó, matcha còn được xem là "thần dược", bí quyết giúp trẻ lâu của người Nhật. Thói quen uống matcha cũng giúp ích cho trao đổi chất, tăng khả năng đốt cháy chất béo, nhờ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Sắc vóc diễn viên Tăng Thanh Hà ở tuổi 37.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]