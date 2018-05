Sai lầm ít người biết khi uống chanh để giảm cân, đẹp da

Rất nhiều người trên thế giới uống nước chanh vào buổi sáng ngay khi tỉnh giấc. Thói quen này đặc biệt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp vì quả chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, rất phù hợp trong quá trình xây dựng thực đơn lành mạnh.

Các chuyên gia khuyên bạn nên uống nước chanh mỗi ngày nếu không có vấn đề về đau bao tử, loét đường ruột. Lý do là bởi cốt chanh có nhiều chất chống oxy hóa, protein, vitamin B và C, flavonoid, phốt pho, kali, carbohydrate và các loại dầu dễ bay hơi. Ngoài ra nó còn giàu tính chất kháng khuẩn, kháng virus và miễn dịch, giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, chống nhiễm trùng do chứa nhiều bioflavonoids, pectin, limonene, acid citric, magiê, canxi và vitamin.

Bạn cũng nên biết rằng một ly nước chanh ấm có tác dụng tuyệt vời với dạ dày trống rỗng, đem tới nhiều ích lợi: Hỗ trợ tiêu hóa, chống cơn thèm, thúc đẩy giảm cân và tạo ra một kiềm môi trường phù hợp để cân bằng độ pH của cơ thể. Bạn có biết rằng chỉ cần 1 cốc nước cốt chanh tươi cung cấp 187% lượng vitamin C được khuyến cáo hàng ngày?

Lưu ý: Một sai lầm phổ biến mà hầu hết mọi người mắc phải đó là họ vứt bỏ vỏ chanh (đó là một điều xấu). Tại sao : Vỏ chanh là một trong những phần dinh dưỡng nhất của toàn bộ quả chanh. Vậy thì đâu là cách để sử dụng toàn bộ quả chanh để đạt được lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe?

- Đầu tiên, bạn cần có hai chanh tươi.

- Sau đó, bạn cần cắt chúng thành lát mỏng hoặc dày theo sở thích.

- Vắt nước chanh

- Bóc vỏ, lược hạt chanh, nạo, thái nhỏ cho vào trong nước hoạc thái lát mỏng.

- Đổ đầy bình nước nóng hoặc nước đá lạnh.

Nhiều chuyên gia trên thế giới cũng nói rằng nước chanh cũng sẽ cải thiện quá trình tiêu hóa. Nó cũng giúp làm chậm sự hấp thụ thức ăn, trong đó bảo tồn các cửa hàng insulin trong cơ thể và đảm bảo cơ thể của bạn tận dụng tối đa thức ăn nạp vào. Bên cạnh đó nó còn giúp thải độc tố và làm da tươi tắn, cân nặng ổn định. Với nhiều lợi ích như thế chỉ trong một quả chanh 1 ngàn đồng, vậy tại sao bạn không uống nước chanh ngay từ bây giờ?.