Park Bom gọi Lee Min Ho là 'chồng'

Trên trang cá nhân, Park Bom đăng bức ảnh ghép kèm ảnh chụp màn hình của Lee Min Ho và viết: "Người chồng thật sự", kèm theo biểu tượng trái tim màu đỏ. Park Bom không giải thích lý do cho bức ảnh này, khiến nhiều người tò mò đặt câu hỏi không biết có phải ngôi sao đang thể hiện tình cảm với nam diễn viên hay tài khoản của cô bị hack.

Trước ồn ào hai người có thể đang yêu nhau, một người quen của Park Bom tiết lộ với báo chí: "Cô ấy đăng ảnh với tư cách người hâm mộ của Lee Min Ho, họ không hề hẹn hò".

Park Bom đăng ảnh ghép với Lee Min Ho. Ảnh: Instagram

Trên thực tế, Park Bom là fan của Lee Min Ho và từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn em kém 3 tuổi. Khi phim Người thừa kế Lee Min Ho đóng chính ra mắt năm 2013, Park Bom từng thổ lộ trong concert của 2NE1 rằng nếu có cơ hội mời một nam diễn viên tham gia chương trình, cô sẽ không ngần ngại chọn Lee Min Ho. Khi nói về mẫu đàn ông lý tưởng, ngôi sao Hàn nhắc đến hai người là Lee Min Ho và Kim Woo Bin.

Theo Nate, Park Bom đang rậm rịch trở lại trong đêm nhạc vào 4/10 cùng các thành viên 2NE1, nhân kỷ niệm 15 năm nhóm nhạc thành lập. Thời gian này, cô gây chú ý khi gầy đi đáng kể, diện mạo thay đổi hoàn toàn so với vẻ tròn trịa năm ngoái.

Ngoại hình Park Bom hiện tại...

... và Park Bom năm 2022. Ảnh: T

Park Bom sinh năm 1984, được biết đến lần đầu tiên khi góp giọng trong ca khúc Forever with You, We Belong Together (năm 2008) cùng Big Bang. Một năm sau, cô gia nhập 2NE1, nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG Entertainment, và thu hút lượng fan lớn nhờ ngoại hình xinh xắn cùng giọng hát đặc biệt. Sau khi 2NE1 tan rã (2017), năm 2018 Bom được cho là đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí mới thành lập D-Nation Entertainment. Cô ra mắt một số mini album và thu hút nhiều sự chú ý. Năm 2021, cô phát hành đĩa đơn Do Re Mi Fa Sol hợp tác với Changmo. Park Bom đã phát hành album mới Remembered vào năm 2021.

Lee Min Ho, thần tượng của Park Bom, là diễn viên tên tuổi của Hàn Quốc, nổi lên từ phim Boys Over Flowers ('Vườn sao băng' bản Hàn) năm 2009 và có các phim ăn khách khác như Những người thừa kế, Thợ săn thành phố, Nàng ngốc và quân sư... Anh xuất ngũ hôm 25/4/2019 sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2020, anh đóng phim The King: Quân chủ vĩnh hằng nhưng không được khen ngợi. Gần đây, ngôi sao đóng Pachinko mùa hai, sau thành công của phần đầu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]