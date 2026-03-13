Thí sinh sáng giá bỏ thi Miss Grand

Ngày 11/3, các diễn đàn sắc đẹp quốc tế đưa tin người đẹp Melisha Lin - Á hậu 5 Miss Grand International 2024 đã rút khỏi phiên bản Miss Grand All Stars mùa đầu tiên vì lý do sức khỏe.

Trên trang cá nhân có hơn 87.000 người theo dõi, Melisha Lin chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh kèm lời cảm ơn tới những khán giả đã nhắn tin hỏi thăm cô. "Cảm ơn mọi người vì lời chúc tốt đẹp. Tôi sẽ trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của các bạn", người đẹp chia sẻ.

Việc Melisha Lin rút lui khỏi Miss Grand All Stars mùa đầu tiên khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì cô được xem là thí sinh sáng giá trong số những người đẹp đã được công bố dự thi.

Melisha Lin 27 tuổi, đã có bằng cử nhân Quản lý Marketing - Đại học Greenwich, Vương quốc Anh. Cô là người dẫn chương trình truyền hình đa ngôn ngữ, thông thạo tiếng Anh, tiếng Mandarin, tiếng Quảng Đông và tiếng Thái. Cô hiện là một trong những người dẫn chương trình của Điểm thập phân trên TV Sarawak (Kênh 122).

Melisha Lin là người sáng lập sáng kiến Sức khỏe tâm thần Đông Nam Á, ảnh hưởng đến hơn 50.000 thanh niên và người lớn lao động thông qua việc ủng hộ sức khỏe tâm thần, giáo dục và gắn kết cộng đồng, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Cô cũng là diễn giả TEDx với chủ đề hãy sống với đam mê.

Melisha Lin có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng, từng vào top 24 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, giải Á hậu 5 Miss Grand International 2024.

Sau khi Melisha Lin rút lui, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng về chất lượng của dàn thí sinh Miss Grand All Stars mùa đầu tiên. Ngoài Melisha Lin, chỉ có 2 thí sinh khác từng giành giải cao ở các cuộc thi nhan sắc trong Big 6 là Harriotte Lane (Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2019) và Siqi Jiang (Top 40 Hoa hậu Thế giới 2021). Hơn 20 người đẹp còn lại chưa từng intop tại một cuộc thi lớn nào trong Big 6.

Phần lớn trong số 24 thí sinh này đến từ châu Á, trong đó nhiều người đẹp gốc Trung Quốc. Chỉ có 3 thí sinh đến từ Mỹ Latin (cả 3 đều đến từ Cộng hòa Dominica), 2 thí sinh đến từ châu Âu, 1 thí sinh từ Bắc Mỹ và không có thí sinh nào của khu vực châu Phi.

Cư dân mạng cũng phát hiện ra nhiều thí sinh đã cung cấp sai thông tin về cuộc thi mà mình từng tham gia để qua mặt ông Nawat. Nhiều khán giả đã thử Google tên cuộc thi mà các thí sinh cung cấp trong hồ sơ gửi cho ông Nawat nhưng không tìm thấy kết quả.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Mùa giải sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải.

Cuộc thi được ê-kíp của ông Nawat quảng bá là mùa giải hoành tráng, hấp dẫn. Tuy nhiên với chất lượng thí sinh thấp, khán giả tỏ ra hoài nghi về sức hút của Miss Grand All Stars mùa đầu tiên.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand All Stars mùa đầu tiên là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Cô được xem là người đẹp có kinh nghiệm ấn tượng, nhưng cũng chưa từng giành được thành tích nào ở các cuộc thi sắc đẹp trong Big 6.

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan năm 2018. Năm 2025, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Thái Lan nhưng không giành thành tích.