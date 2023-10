Người đẹp này được khẳng định xứng “đệ nhất mỹ nhân Sài thành” hơn Minh Hằng

Kim Tuyến là một trong những nghệ sĩ được nhận định là vô cùng xinh đẹp của showbiz Việt. Gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn cùng khả năng diễn xuất là tiền đề giúp cô nhận được nhiều vai diễn thú vị trong sự nghiệp. Vừa qua khi tham dự một sự kiện ra mắt phim "Đất rừng phương Nam" người đẹp nhận được nhiều lời khen, không ít khán giả cho rằng với nhan sắc đó, cô hoàn toàn xứng đáng nhận một vai, đặc biệt khi kịch bản phim nói về cuộc sống người dân Nam Bộ ngày xưa.

Kim Tuyến đẹp tao nhã tại sự kiện.

Trước đó, Kim Tuyến nhiều lần góp mặt trong những bộ phim có câu chuyện lịch sử, thậm chí nhiều khán giả còn thương mến đặt cho cô danh xưng "nữ hoàng phim xưa". Hiện tại dù đã ở ngưỡng U40, nhưng bà mẹ 1 con vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang tinh tế.

Người đẹp được nhiều khán giả ưu ái cho danh xưng "nữ hoàng phim xưa".

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của cô khi hóa thân vào các vai diễn thời xưa khiến fan chú ý.

Còn nhớ thời điểm 2018, Kim Tuyến từng hóa thân vào nhân vật lấy cảm hứng từ cô Ba Trà qua bộ phim "Mộng phù hoa". Sắc vóc của cô được nhận xét mang nhiều nét gái xưa. Trong lúc bộ phim "Chị chị em em 2" được ra mắt với vai diễn Ba Trà do Minh Hằng thủ vai thì Kim Tuyến một lần nữa được so sánh, thậm chí nhiều fan cho rằng, nét đẹp của Kim Tuyến hợp nhân vật hơn so với sự kiêu kỳ mà giọng ca "Một vòng trái đất" thể hiện.

Kim Tuyến trong vai Ba Trà ở Mộng Phù Hoa ghi dấu ấn cùng khán giả.

Trên trang cá nhân, Kim Tuyến thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của mình. Có thể thấy, nữ diễn viên sở hữu thân hình gợi cảm với chiều cao 1m72 đầy lý tưởng. Ở độ tuổi U40, cô vẫn chăm chỉ tập gym để giữ vóc dáng thon thả, nuột nà.

Người đẹp đầu tư hình ảnh khi đi sự kiện.

Mỗi lần xuất hiện, chân dài đều được khán giả chú ý.

Nói về việc "trẻ mãi không già", Kim Tuyến chia sẻ: "Thời gian luôn là kẻ thù của sắc đẹp, phụ nữ nếu không biết chăm chút cho bản thân chẳng khác nào hoa hồng không được tưới nước mỗi ngày, sẽ héo tàn ngay. Từ đó, tôi biết cách trang điểm, chọn cho mình những trang phục tinh tế, sang trọng mà quyến rũ mỗi khi xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà mọi người khen tôi ăn mặc có gu và đẹp ra".

Kim Tuyến sở hữu gương mặt mộc tự nhiên, trong trẻo.

Cô chăm chỉ tập gym để giữ gìn sắc vóc.

Người đẹp thậm chí còn mặc áo mưa để tiết thêm mồ hôi khi tập luyện.

Body nóng bỏng - thành quả của những giờ tập luyện mệt mỏi.

