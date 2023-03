"Nàng thơ cảnh nóng" có sắc vóc mơn mởn nhờ cách đặc biệt này

Gần đây, Han So Hee là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội lẫn truyền thông Hàn Quốc, khi có thông tin cô kết hợp cùng Song Hye Kyo trong bộ phim báo thù mới mang tên “The Price of Confession” (tạm dịch: Cái giá của lời thú nhận).

Han So Hee

Nữ diễn viên họ Han nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng trong vài năm trở lại đây khi liên tục góp mặt trong những bộ phim tên tuổi như: "The world of the married", "My Name", "Nevertheless",... Vì liên tục đóng cảnh nóng trong phim, lại sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ nên danh xưng "nàng thơ cảnh nóng thế hệ mới" cũng gắn liền với người đẹp này.

Nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, nữ diễn viên 9X đã vượt mặt hai đàn chị là Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun để trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" mới của xứ Kim chi. Xuất hiện trước ống kính, Han So Hee gây mê người nhìn bởi gương mặt xinh đẹp như búp bê, cùng chiều cao 1m65 và vóc dáng sexy.

Vẻ ngoài thu hút của nữ diễn viên

Được biết, để có được body thu hút như hiện tại, mỹ nhân này đã rất chú trọng vào đồ ăn và cách ăn, kết hợp với việc tập thể dục mỗi ngày.

Han So Hee có một HLV cá nhân, quản lý và điều chỉnh chế độ ăn uống của cô. Theo trang tin Naver, khi hóa thân làm tiểu tam Yeo Da Kyung trong "Thế giới hôn nhân", sao nữ này cao 1m65 nhưng đã giảm cân xuống còn 45kg. "Tôi duy trì cân nặng 47kg đến 45kg trong suốt quá trình quay phim. Thậm chí, đã có những thời điểm tôi giảm cân cực đoan. Tôi không ăn sáng và trưa nhưng tôi chỉ ăn một ít ức gà cho bữa tối và uống nước vì tôi đói", cô chia sẻ.

Han So Hee có chế độ ăn uống riêng

Ngoài ra, để giảm cân mà vẫn đảm bảo có đủ thể lực trong suốt quá trình quay phim, Han So Hee bật mí: "Tôi ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ. Giấc ngủ đúng và đủ là rất quan trọng. Tuy nhiên, với lịch trình công việc dày đặc của mình, tôi rất khó để thực hiện điều đó. Vậy nên, tôi tranh thủ chợp mắt khi có thể". Trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối, cô sẽ hạn chế dùng điện thoại.

Trên trang Girlstyle, cô chia sẻ chế độ ăn uống riêng gồm: Ăn nhiều thực phẩm thô (Raw food diet) - chế độ ăn bao gồm thực phẩm chưa nấu chín, chưa chế biến và giảm tinh bột, nhai chậm hơn. Theo đó, cô duy trì thói quen ăn 4 bữa trong ngày và uống đủ 2 lít nước. Han So Hee chọn các loại ngũ cốc, rau củ, thịt, cá được chế biến đơn giản, hạn chế tối đa dầu mỡ.

Cô gần như không bao giờ ăn thực phẩm đóng gói sẵn trong quá trình "siết cân". Người đẹp dùng trái cây ít đường để tráng miệng.

Không chỉ vóc dáng mà làn da trắng mịn của sao nữ này cũng gây chú ý không kém

Đồng thời, ngôi sao xứ Hàn cũng cắt giảm lượng tinh bột tiêu thụ hằng ngày bằng cách chia chúng làm nhiều bữa nhỏ trong ngày và không dùng tinh bột tinh chế. Cô chọn những thực phẩm chứa tinh bột hấp thu chậm như khoai lang, yến mạch, ngũ cốc... để no lâu, tăng cường chất xơ cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhai chậm cũng là một phương pháp hữu hiệu để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, giúp giảm tình trạng ăn quá nhiều so với nhu cầu thực của cơ thể. Khi livestream chia sẻ chế độ ăn trên Instagram, cô chia sẻ bản thân ăn một thìa thức ăn, đặc biệt là cơm sẽ mất tới gần 5 phút và nhai ít nhất 50 lần với tốc độ chậm.

Nghiên cứu đã chứng minh, nhai chậm mang đến lợi ích to lớn cho việc giảm cân. Ăn chậm đã được chứng minh giúp làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn do sự gia tăng hóc môn gây no. Ăn chậm làm tăng nồng độ hóc môn chịu trách nhiệm tạo cảm giác no do ruột tiết ra, có thể giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Đây cũng là cách để tập thể dục cho cơ hàm, giúp khuôn mặt thon gọn hơn.

Cô chú trọng tập thể dục mỗi ngày

Về chế độ tập luyện. Cô cho biết mỗi ngày đều dành ít nhất 30 phút để tập luyện. Các bài tập yêu thích của cô là yoga, pilates, thể dục nhịp điệu... Hai buổi mỗi tuần, cô tới phòng gym, tập cùng huấn luyện viên riêng với những bài tập được xây dựng phù hợp thể trạng. Ngoài ra, sao nữ còn đạp xe ngoài trời.

Đồng thời, nữ diễn viên kết hợp với việc massage cơ thể với các loại dầu sau khi tập luyện. "Sau khi tập thể dục, hãy massage bằng dầu dưỡng thể để tăng độ đàn hồi cho da và giảm mỏi cơ. Tôi sử dụng dầu dưỡng thể trong cả mùa hè". Mỹ nhân sinh năm 1994 học theo các động tác massage giảm mỡ thừa từng vùng như bắp tay, bụng, bắp chân... và thực hành hằng ngày.

Ngoài ra, cô giữ thói quen ngồi, đi, đứng thẳng lưng, đầu không cúi và mở vai, vừa hỗ trợ cải thiện vóc dáng và tạo ra khí chất riêng. Người đẹp hạn chế vắt chéo chân khi ngồi vì dễ khiến bắp đùi to lên, làm hình dáng chân xấu đi.

