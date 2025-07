Mặt tối của nền giải trí Hàn Quốc: Nam diễn viên nổi tiếng phải ăn kiêng 'cực gắt' khi mới 14 tuổi

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc nổi tiếng với sự hào nhoáng và quyến rũ, nhưng đằng sau ánh hào quang, nhiều 'ngôi sao' phải đối mặt với áp lực khắc nghiệt từ khi còn nhỏ.

Park (sinh năm 2005) nhớ lại những biện pháp 'cực đoan' mà anh đã thực hiện khi còn là học sinh trung học để đảm bảo có được một vai trong bộ phim The Divine Move 2: The Wrathful năm 2019, nơi anh đã vượt qua tỷ lệ 1000:1 (nhỏ hơn 1 phần 1000 so với thực tế) để vào vai phiên bản trẻ hơn của nam diễn viên Kwon Sang Woo.

“Lúc 14 tuổi, khi tôi đáng lẽ phải ăn thịt, tôi chỉ ăn salad và bỏ bữa. Nhưng tôi hài lòng với ngoại hình của mình, và đạo diễn cũng thích điều đó. Cơ thể tôi rất khó khăn, nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi đã giảm rất nhiều cân cho bộ phim đó, mặc dù vẫn đang học trung học. Vóc dáng gầy gò mà tôi tạo ra khi ấy vẫn ảnh hưởng đến ngoại hình hiện tại của tôi. Tôi từng bị căng thẳng khi nhìn khuôn mặt tròn của mình trong gương và tự hỏi, tại sao cân nặng không giảm. Bố mẹ lo lắng vì tôi vẫn đang tuổi lớn, nhưng với tôi, hoàn thành tốt dự án đó là điều quan trọng nhất”, Park chia sẻ. Và ánh mắt mãnh liệt và diễn xuất đầy cảm xúc của anh trong bộ phim đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, đánh dấu việc Park trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Nam diễn viên thừa nhận rằng, đôi lúc mình cũng cảm thấy áp lực khi phải đánh mất đôi má tròn tự nhiên để phù hợp với tông màu hình ảnh sắc nét của bộ phim. Mặc dù còn trẻ, Park đã tập trung cao độ vào việc thể hiện tốt vai diễn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải bỏ qua nhu cầu của cơ thể đang phát triển của mình. Mặc dù mới 20 tuổi, Park đã có trong tay bộ sưu tập các tác phẩm tương đối đồ sộ với hơn 40 bộ phim truyền hình và 12 bộ phim điện ảnh. Ra mắt trong bộ phim The Cat năm 2014 và được chú ý khi còn là diễn viên nhí trong nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình khác nhau, đặc biệt nổi tiếng với việc vào vai những 'ngôi sao hạng A' thời trẻ như Lee Byung Hun, Kim Soo Hyun và Yoo Ah In, xây dựng một bản lý lịch ấn tượng và tích lũy kinh nghiệm quý báu trên phim trường.

Park Soo Oh tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất của mình bằng cách đảm nhận vai Hong Ji Hoon, một kẻ bắt nạt ở trường với thái độ lạnh lùng trong The Law Cafe. Việc thể hiện thành công vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của mình cho thấy sự linh hoạt của Park với tư cách là một diễn viên.

Trong bộ phim truyền hình gốc The Queen Who Crowns của tvN X TVING vừa kết thúc gần đây, Park Soo Oh đã khắc họa những cung bậc cảm xúc phức tạp của hoàng tử Chungnyeong, người bị kẹt giữa lòng trung thành và tham vọng, qua đó chứng minh thêm khả năng diễn xuất trong cả phim cổ trang lẫn hiện đại. Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2025, Park còn tham gia trong các bộ phim The Witch (phát sóng từ 15/2), First Love (phát sóng từ 18/4),Oh My Ghost Clients(phát sóng từ 30/5), A Head Coach’s Turnover (phát sóng từ 23/5).

Với kinh nghiệm được tích lũy và nền tảng vững chắc, Park Soo Oh, được biết đến với cái tên 'Biểu tượng của sự chuyển mình', dự kiến ​​sẽ thể hiện những khía cạnh mới tài năng dưới sự hỗ trợ toàn diện của công ty quản lý mới KeyEast. Nhưng đằng sau sự tự tin điềm tĩnh của mình lại là một câu chuyện phản ánh những gì mà nhiều nghệ sĩ trẻ phải âm thầm chịu đựng: "Tôi không nghĩ mình trưởng thành nhanh hơn những người khác. Tôi chỉ làm những gì mình thích, có thể điều đó được người lớn coi là sự tập trung cao độ”.

Câu chuyện của Park Su Oh, mặc dù truyền cảm hứng nhưng cũng tiết lộ những kỳ vọng ngầm đặt ra cho các diễn viên nhí ở Hàn Quốc: trưởng thành nhanh,áp theo một khuôn mẫu nhất định và thúc đẩy bản thân vượt xa những gì hầu hết trẻ em từng được yêu cầu làm.