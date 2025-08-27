Madonna đổi cách làm đẹp nhờ tình trẻ

Theo Page Six, Akeem đã giúp Madonna nhận ra giá trị thực sự của tuổi tác và khuyến khích cô chấp nhận bản thân ở tuổi 67. Anh thường xuyên nói rằng cô đẹp tự nhiên và không cần thiết phải tiêm chất làm đầy để trông trẻ hơn. Điều này khiến Madonna quyết định thay đổi.

Madonna và Akeem Morris trong kỳ nghỉ ở Italy vào tháng này. Ảnh: Instagram Madonna

"Madonna vốn không hay nghe ai, nhưng với Akeem thì khác", nguồn tin cho biết. "Giờ đây cô muốn chấp nhận tuổi 67 thay vì cố gắng trông như 27. Madonna chuyển sang các liệu pháp nhẹ nhàng như đèn LED, chăm sóc da bằng oxy, dẫn lưu bạch huyết - giúp da tươi mới và tự nhiên. Gương mặt của cô ấy vốn mang tính biểu tượng nên cô muốn trở lại là chính mình, ít bị chỉnh sửa và linh hoạt hơn".

Madonna - ngôi sao từng bị đồn lạm dụng thẩm mỹ khiến khuôn mặt trông sưng phồng, cứng nhắc tại lễ trao giải Grammy 2023 - hiện được khen trông rạng rỡ, trẻ trung hơn. Cô vừa đón tuổi mới tại Italy cùng người tình trẻ Akeem Morris và các con. Bạn bè của Madonna cho biết đã lâu họ mới thấy cô hạnh phúc đến vậy.

Madonna từng gây sốc tại lễ trao giải Grammy 2023 với gương mặt được cho là đã tiêm quá nhiều chất làm đầy. Ảnh: The Sun

Theo một người bạn, sự xuất hiện của Akeem mang lại niềm vui lớn cho Madonna. Cô yêu thích việc lên kế hoạch cho các chuyến đi và những bữa tiệc cùng anh. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng mối quan hệ này của Madonna có thể chỉ là nhất thời chứ không phải tình yêu vĩnh cửu.

Madonna cũng đang dồn tâm huyết vào công việc. Sau khi hồi phục từ căn bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng năm 2023 và vượt qua nỗi buồn anh trai qua đời cuối năm ngoái, cô đã trở lại phòng thu để chuẩn bị cho album mới Confessions 2. Album được xem là liều thuốc chữa lành đối với ngôi sao nhạc pop. Akeem thường xuyên xuất hiện bên cạnh Madonna trong phòng thu, lắng nghe và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cô.

Madonna bên bạn trai (trái) và con trai Rocco (phải) tại trường đua. Ảnh: IMAGO

Madonna hẹn hò Akeem Morris từ tháng 7/2024. Akeem sinh năm 1996 tại Jamaica, hiện là cầu thủ bóng đá ở New York, Mỹ. Anh từng học Đại học Stony Brook từ năm 2014 đến năm 2018, lấy bằng cử nhân Khoa học chính trị. Một năm qua, Akeem thường xuyên xuất hiện bên Madonna và cũng thân thiết với các con của cô.

Madonna đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 6 người con, bao gồm: Con gái Lourdes 28 tuổi (với tình cũ Carlos Leon), con trai Rocco 24 tuổi (với chồng cũ Guy Ritchie) và 4 người con nuôi gồm David 19 tuổi, Mercy 19 tuổi, cặp song sinh Stella - Estere 12 tuổi.