Kem dưỡng cà phê có giúp gương mặt sáng ngời, tỉnh táo?

Khi chúng ta già đi, làn da của chúng ta có thể trông nhăn nheo, mệt mỏi do thiếu độ ẩm tự nhiên và không thể tránh khỏi. Một số sản phẩm chăm sóc da tuyên bố sẽ “hồi sinh” làn da mệt mỏi với thành phần chính là caffein, nhưng chúng có thực sự an toàn khi sử dụng cho làn da lão hóa?

Phục hồi làn da trưởng thành: Da liễu nói gì về chăm sóc da có chứa caffein

Khi được hỏi liệu các sản phẩm chứa caffein có an toàn để sử dụng trong quy trình chăm sóc da của người đẹp trưởng thành hay không, Zhao nói có, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ sản phẩm nào có thành phần caffein vẫn không thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn uống lành mạnh và lịch trình ngủ phù hợp. Cô ấy nhấn mạnh, đây là những yếu tố quan trọng nhất để có làn da ngậm nước, mềm mại.

Zhao giải thích rằng các sản phẩm chăm sóc da có chứa caffein có thể "thực sự giúp trẻ hóa làn da mệt mỏi". Caffeine làm co mạch máu (co mạch), có thể "giảm mẩn đỏ, bọng mắt và viêm". Cô ấy nói thêm rằng đây là lý do tại sao bạn "thường thấy caffein trong các sản phẩm nhắm đến quầng thâm dưới mắt hoặc bọng mắt."

Tuy nhiên, Zhao chỉ ra rằng, "caffeine chỉ là một giải pháp tạm thời và không thay thế giá trị của một giấc ngủ ngon và một quy trình chăm sóc da cân bằng ."

Zhao lưu ý rằng "các sản phẩm chăm sóc da có chứa caffein thường an toàn khi sử dụng cho da lão hóa." Cô ấy nói rằng caffein có chứa chất chống oxy hóa, có thể giúp "trung hòa các gốc tự do có hại và giảm viêm."

Tuy nhiên, như với tất cả các sản phẩm chăm sóc da, "nên cân nhắc khả năng dung nạp hoặc dị ứng của từng cá nhân", cô cảnh báo. Zhao khuyên : “Những người có làn da nhạy cảm nên thực hiện thử nghiệm hoặc tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu trước khi thử các thành phần mới.

Về mặt cơ học, caffein "thâm nhập vào hàng rào bảo vệ da và thực hiện nhiều vai trò khác nhau," Zhao cho biết thêm. Là một chất chống oxy hóa, cô ấy nói rằng nó "chống lại các gốc tự do, do đó bảo vệ da." Nó cũng đóng vai trò như một loại thuốc lợi tiểu, có thể giúp "làm dịu da". Cuối cùng, Zhao lưu ý rằng caffein "làm co mạch máu, dẫn đến hiệu ứng thắt chặt tạm thời."

Theo Zhao, đối với các loại sản phẩm chứa caffein được khuyên dùng, kem mắt hoặc huyết thanh có chứa caffein có thể "đặc biệt hữu ích để giảm bọng mắt hoặc quầng thâm". Cô khuyến nghị: “Mặt nạ chứa caffein cũng có thể giúp khắc phục nhanh chóng làn da xỉn màu hoặc mệt mỏi do đặc tính làm săn chắc da của chúng

Cuối cùng, Zhao kết luận rằng lotion hoặc kem có chứa caffein có thể được sử dụng để "cải thiện sự xuất hiện của cellulite bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển hóa chất béo và làm săn chắc da."

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải nhớ rằng những tác dụng này thường là "ngắn hạn" và "cần sử dụng nhất quán để có kết quả bền vững."

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/kem-duong-ca-phe-co-giup-guong-mat-sang-ngoi-tinh-tao-1481355.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/kem-duong-ca-phe-co-giup-guong-mat-sang-ngoi-tinh-tao-1481355.ngn