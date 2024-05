Hết tăng cân mất kiểm soát, Mai Phương Thúy dáng thon thả nhờ tập môn "nhà giàu"

Mai Phương Thúy là một trong những người đẹp nhận được nhiều chú ý của công chúng. Cô không chỉ nổi tiếng với danh xưng "hoa hậu đại gia" mà câu chuyện về nhan sắc của cô cũng là điều đáng bàn luận. Từng có thời gian tăng cân không kiểm soát song ở hiện tại, chân dài đã lấy lại được vóc dáng cuốn hút cũng như những số đo chuẩn chỉnh. Thậm chí nhiều đàn em còn phải ghen tỵ bởi sắc vóc và sự trẻ trung của người đẹp họ Mai.

Mai Phương Thúy sở hữu sắc vóc gợi cảm, cuốn hút.

Ở lứa tuổi U40, Mai Phương Thúy ngày càng trẻ trung, xinh đẹp thậm chí có thể gọi là "lão hóa ngược". Trên trang cá nhân, cô nàng nhiều lần chia sẻ những góc ảnh cận mặt, cho thấy vẻ ngoài cuốn hút của mình. Được biết, thời điểm hiện tại, Mai Phương Thúy đang "kết thân" với bộ môn của giới nhà giàu là tennis. Đây là môn thể thao khá tốn kém bởi từ chi phí ra sân, tìm thầy dạy đều đắt đỏ, chưa kể những chi phí khác như trang phục, vợt... cũng khiến nhiều người dù yêu thích cũng phải e dè do điều kiện chưa cho phép.

Từng có thời điểm tăng cân, song đến hiện tại cô nàng đã lấy lại được vóc dáng.

Khán giả phải bất ngờ với vẻ ngoài "không tuổi" của cô.

Với Mai Phương Thúy, chơi tennis là cách giúp cô tiêu hao calo, giảm cân và đốt năng lượng dư thừa. Ngoài ra, đây cũng là cách giúp cải thiện đề kháng, làm người đẹp không còn bệnh vặt như trước. Bên cạnh đó, Mai Phương Thúy cũng thường xuyên chạy bộ nhằm tăng nhịp tim, làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể nhanh hơn, cải thiện nhiều điều cho sức khỏe.

Người đẹp chơi tennis để giữ dáng.

Cô sở hữu đôi chân dài thẳng tắp.

Được đánh giá là người phụ nữ thành công, song Mai Phương Thúy vẫn luôn cố gắng tìm cho mình đích đến kế tiếp chứ không ở yên. Cô nàng chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc câu của Churchill: “Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts (Tạm dịch: Thành công chưa phải là cuối cùng. Thất bại chưa phải là kết thúc. Đó chỉ là động lực giúp bạn bước tiếp)”. Quan trọng là mình có dũng khí đi tiếp".

Cô luôn cố gắng tìm đến những cột mốc kế tiếp.

