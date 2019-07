Hari Won, Huyền My hài hước với kiểu tóc khiến đầu "to gấp 3 người khác"

Hari Won, Huyền My hài hước với kiểu tóc khiến đầu "to gấp 3 người khác"

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 10:47 AM (GMT+7)

Mái tóc xoăn xù như mỳ tôm được các mỹ nhân Việt thích thú lăng xê thời gian qua.

Hari Won với mái tóc xoăn xù như mỳ tôm.

Nhờ sự lăng xê của các mỹ nhân Việt mà mái tóc xoăn xù như mỳ tôm lại được "hồi trend", tạo xu hướng thời gian tới. Thế nhưng, với kiểu tóc rối bời này, không phải ai làm cũng hợp. Cứ nhìn Hari Won, Huyền My bạn sẽ thấy.

Trong sự kiện thời trang mới đây, Hari Won thay đổi hình tượng khi chịu hớt mái mưa từng tạo nên thương hiệu để khoe trọn gương mặt thanh tú, tuy nhiên mái dài phía sau lại được đánh rối, làm xoăn khá ngầu. Mái tóc khá đặc biệt nhưng sẽ có người vì muốn trải nghiệm mà già đi chục tuổi vì không hợp, chọn layout trang điểm sai càng thêm sai, tạo nên tổng thể không được đẹp như mong muốn.

Hari Won thời gian này rất chịu khó "biến hình" nhưng không phải lần nào cũng thành công.

Mái tóc xoăn mỳ tôm khiến dung mạo của bà xã Trấn Thành kém sắc.

Tóc mỳ tôm "siêu to khổng lồ" có người thành công có người thất bại vì bị dìm nhan sắc thảm hại. Trước đó, Huyền My cũng mạnh dạn ứng dụng kiểu tóc này cho những sự kiện thời trang cô tham dự. Khoan vội bình luận tới tính thẩm mỹ mái tóc nhưng điều mà người nhìn dễ dàng thấy nhất chính là đầu của cô trông dường như lớn gấp 3 so với đầu những người bình thường khác. Bản thân Huyền My cũng phải thốt lên điều này trong cuộc hội thoại với Phương Oanh "Quỳnh búp bê" khi livestream từ sự kiện.

Không những 1 mà tới 2 lần Huyền My thử sức với mái tóc xoăn mỳ tôm.

Hình ảnh gần đây nhất của nàng á hậu với mái tóc đã được tạo kiểu mới lạ hơn so với lần đầu tiên.

Mái tóc "siêu to khổng lồ" của Huyền My đồ sộ hơn hẳn so với những người bình thường.

Vậy mới nói, dù trang phục không quá hoành tráng nhưng nếu có kiểu tóc lạ bạn sẽ vẫn ấn tượng nhất trong khung hình so với nhiều người.

Cách để làm mái tóc xoăn này khá đơn giản, bạn có thể dùng máy uốn tại nhà, chia ra từng lọn nhỏ rồi uốn. Hãy dưỡng tóc trước khi uốn để tránh làm tóc tổn thương vì tác động nhiệt. Sau đó, để giữ nếp hãy dùng keo xịt.

Dù khá hay ho và ngộ nghĩnh nhưng mái tóc xoăn mì tôm cộp mác "sến", vậy nên bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi làm.

Bảo Anh từng thử nghiệm với kiểu tóc này trong MV.

Angela Phương Trinh như nàng thơ với tóc mỳ tôm.

Hiền Hồ nhận được nhiều lời khen khi để kiểu tóc này.