Gương mặt sưng phù, khác lạ của mỹ nhân được mệnh danh Phan Kim Liên đẹp nhất

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 13:18 PM (GMT+7)

Gương mặt sưng phù, khác lạ khiến Can Đình Đình nhận nhiều lời chê bai khi vào ca kỹ tài sắc nức tiếng Trần Viên Viên trong “Lộc Đỉnh Ký” 2020.

“Lộc Đỉnh Ký” 2020, chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám cùng tên của cố nhà văn Kim Dung, đang là một trong những bộ phim truyền hình gây chú ý thời gian gần đây. Tuy nhiên, thay vì được khen, phim vấp phải vô số chê bai từ người hâm mộ do kém xa so với các phiên bản trước đây từ tình tiết trong phim đến dàn diễn viên. Gần đây nhất là tranh cãi liên quan đến vai Trần Viên Viên do Can Đình Đình đóng.

Trong truyện Kim Dung, Trần Viên Viên là mẹ của A Kha – người vợ đẹp nhất của Vi Tiểu Bảo. Bà là ca kỹ nức tiếng giang hồ, sở hữu “dung mạo vô song”, xứng đáng đệ nhất mỹ nhân trong số vô số những nhân vật nữ do Kim Dung sáng tạo nên. Lần đầu Vi Tiểu Bảo gặp Trần Viên Viên cũng phải thổn thức dù lúc đó bà gấp đôi tuổi hắn.

Ở phiên bản mới, vai danh kỹ này được giao cho nữ diễn viên Can Đình Đình. Lúc nghe tin, khán giả đều tỏ ra hài lòng vì Can Đình Đình từng được mệnh danh là “Phan Kim Liên đẹp nhất”.

Can Đình Đình được mệnh danh là "Phan Kim Liên đẹp nhất".

Tuy nhiên, khi lên sóng, đa phần đều tỏ ra thất vọng trước dung mạo hiện tại của ngôi sao 34 tuổi. Trần Viên Viên của Can Đình Đình có gương mặt sưng phù, khác lạ giống như di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Không chỉ bị chê bai về nhan sắc, Can Đình Đình còn bị so sánh với các đàn chị từng thủ vai Trần Viên Viên trước đây như Lương Tiểu Băng, Chu Ân… Được biết, trong những phiên bản trước, cả vai Trần Viên Viên lẫn A Kha đều do một diễn viên đóng. Tuy nhiên, ở “Lộc Đỉnh Ký” 2020, người thủ vai A Kha được giao cho Quách Ương đảm nhận.

Tuy nhiên ở tuổi 34, cô lộ rõ dấu hiệu lão hóa, gương mặt sưng phù, khác lạ không phù hợp để vào danh kỹ Trần Viên Viên của "Lộc Đỉnh Ký".

Can Đình Đình sinh năm 1986 tại Vu Hồ, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2005, cô bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất và lập tức nhận được vai chính trong bộ phim truyền hình Chu Nguyên Chương. Năm 2006, cô đóng vai chính trong bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" và giành giải Cánh diều vàng hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" vào năm 2007. Vai diễn nổi bật nhất của cô là Phan Kim Liên trong “Thủy hử” phiên bản 2010. Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm khác nhưng không để lại tiếng vang.

