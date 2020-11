La Vân Hi lão hóa ngược, ảnh thẻ 10 năm trước cực xuất sắc và sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 09:11 AM (GMT+7)

Tấm ảnh thẻ 10 năm trước của La Vân Hi đang được lan truyền khắp mạng xã hội xứ Trung, ai nấy cũng tấm tắc khen vì quá hoàn hảo.

Gần đây, tấm ảnh thẻ 10 năm trước của La Vân Hi được đào mộ và viral khắp các mạng xã hội xứ Trung.

Tấm ảnh thẻ 10 năm trước của La Vân Hi.

Trong tấm hình, nam chính Hạo Y Hành khá giản dị, mặc dù không trang điểm nhưng các đường nét trên gương mặt vẫn rất tinh tế, sắc nét, ngũ quan hài hòa, gây ấn tượng nhất là cặp mày sắc và đôi mắt sáng.

Dường như hiện tại La Vân Hi vẫn chẳng thay đổi nhiều so với 10 năm trước.

Mặc dù tấm ảnh được chụp cách đây 10 năm, từ hồi La Vân Hi chưa nổi tiếng nhưng nhiều người nhận xét anh chàng có nhan sắc “không đùa được đâu” và “không làm người nổi tiếng thì phí”. Hơn hết dù đã 10 năm trôi qua nhưng dường như La Vân Hi lại không hề thay đổi mà “lão hóa ngược”. Chỉ khác là La Vân Hi của hiện tại gầy hơn, trưởng thành hơn mà thôi.

Sau tấm ảnh thẻ 10 năm gây sốt mạng xã hội, dân mạng thi nhau “đào” lại loạt ảnh thời bé của nam diễn viên:

Hình ảnh thời bé của La Vân Hi được dân mạng đào lại.

La Vân Hi đang là cái tên cực hot tại showbiz Hoa ngữ.

Kể từ khi nổi lên nhờ vai diễn Dạ Thần Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương, sự nghiệp của La Vân Hi lên như diều gặp gió, nhan sắc nam diễn viên liên tục lọt vào bảng xếp hạng các nam thần. Thậm chí với gương mặt chuẩn “tỉ lệ vàng” La Vân Hi luôn được nhiều giáo viên và sinh viên mỹ thuật lấy làm hình mẫu trong tiết học mỹ thuật, chỉnh hình.

Gương mặt tỉ lệ vàng làm hình mẫu cho các lớp học vẽ và chỉnh hình.

Hiện tác phẩm đam mỹ Hạo Y Hành đóng cặp cùng Trần Phi Vũ của La Vân Hi vẫn đang trong quá trình quay, khán giả sẽ sớm được gặp lại chàng nam thần này thôi!

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/la-van-hi-lao-hoa-nguoc-anh-the-10-nam-truoc-cuc-xuat-sac-va-so-huu-guong-mat-ti-le-vang-1754110.tpo