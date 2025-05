Vợ góa của ông trùm Playboy tiết lộ hành trình 'lột xác'

Crystal Hefner năm 2015, thời còn là người mẫu Playboy. Ảnh: Usweekly

Trong cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, Crystal tiết lộ về những quy tắc nghiêm ngặt mà Hugh Hefner áp đặt lên cô và các người mẫu khác tại biệt thự Playboy. Cô bị yêu cầu nhuộm tóc vàng, giữ vóc dáng gầy gò và tuân thủ các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Sau khi rời khỏi môi trường đó, Crystal bắt đầu hành trình chữa lành và tìm lại bản thân thông qua việc chăm sóc sức khỏe, thực hành lối sống lành mạnh và chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác.

Crystal Hefner hiện tại. Ảnh: Instagram crystalhefner

Từ kiêng tinh bột đến chế độ ăn thực vật

Trong giai đoạn sống tại biệt thự Playboy, Crystal từng áp dụng chế độ ăn kiêng tinh bột nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng mảnh mai theo yêu cầu của Hugh Hefner. Theo The WoodChips, Crystal cho biết: "Tôi tránh xa tinh bột nhiều nhất có thể và cố gắng không ăn mì ống hay khoai tây. Nếu tôi ăn những thứ này, nó sẽ hiện rõ ngay lập tức". Tuy nhiên, sau khi rời khỏi môi trường đó, cô đã chuyển sang chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật. Cô bày tỏ tiếc nuối vì không thay đổi sớm hơn.

Tìm lại sự cân bằng qua tập luyện

Crystal không chỉ thay đổi chế độ ăn uống mà còn chú trọng đến tập luyện và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Cô ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như yoga, thiền định để giảm căng thẳng và duy trì sự linh hoạt. Những thói quen này giúp cô tìm lại sự cân bằng và kết nối với bản thân sau những năm tháng sống trong môi trường áp lực.

Chuyển hướng sang vẻ đẹp tự nhiên

Crystal Hefner là người ủng hộ mạnh mẽ cho các sản phẩm làm đẹp hữu cơ, không độc hại và thân thiện với môi trường. Cô ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, không thử nghiệm trên động vật và không chứa hóa chất độc hại. Một số sản phẩm yêu thích của cô bao gồm:

- Kem nền ILIA True Skin Serum Foundation: Mang lại lớp nền nhẹ nhàng, tự nhiên và nuôi dưỡng làn da với các thành phần thực vật.

- Son môi Honest Beauty Liquid Lipstick: Không chứa silicone, thuần chay và giữ ẩm tốt cho môi.

- Phấn mắt 100% Pure Fruit Pigmented Eye Shadow: Sử dụng sắc tố từ trái cây, cung cấp độ ẩm cho da mí mắt.

- Dầu dưỡng đêm Pai Age Confidence Organic Night Facial Oil: Chứa omega và tinh dầu thiết yếu, giúp da phục hồi qua đêm.

- Kem dưỡng ẩm La Mer Moisturizing Gel Cream: Cung cấp độ ẩm sâu, đặc biệt phù hợp với khí hậu khô.

Cô cho biết việc chuyển sang các sản phẩm làm đẹp tự nhiên không chỉ cải thiện làn da mà còn giúp cô cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn.

Phong cách trang điểm tối giản nhưng tinh tế

Crystal ưa chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Cô thường sử dụng mascara ILIA Limitless Lash Mascara để làm dài và dày mi mà không gây nặng mắt. Đối với những dịp đặc biệt, cô chọn mi giả Ardell Natural Fashion Lashes để thêm quyến rũ.

Nàng mẫu mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ tìm kiếm vẻ đẹp đích thực. Ảnh: Instagram crystalhefner

Crystal thường xuyên chia sẻ hành trình thay đổi trên mạng xã hội. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác dám bước ra khỏi những khuôn mẫu áp đặt và tìm kiếm vẻ đẹp đích thực từ bên trong.

Crystal Hefner (tên khai sinh Crystal Harris), sinh ngày 29/4/1986 tại Lake Havasu City, Arizona, là một người mẫu, ca sĩ và nhân vật truyền hình người Mỹ. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò người mẫu Playboy từ năm 2008, là Playmate của tháng 12/2009 của tạp chí Playboy. Cô cũng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Girls Next Door. Crystal là vợ thứ ba của Hugh Hefner, người sáng lập Playboy, từ năm 2012 đến khi ông qua đời vào năm 2017.

Sau cái chết của chồng, Crystal đã viết cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, trong đó cô nói về những trải nghiệm tại biệt thự Playboy và hành trình tìm lại bản thân. Cô tiết lộ những áp lực và kiểm soát trong mối quan hệ với Hugh Hefner, cũng như quá trình chữa lành, phát triển cá nhân sau đó. Hiện, Crystal sống tại Hawaii, theo đuổi lối sống lành mạnh, tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần.