Đọ body "bạn trai Mai Phương Thúy", hôn phu kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi: Ai vạm vỡ hơn?

Thứ Bảy, ngày 30/04/2022 06:25 AM (GMT+7) Chia sẻ

Noo Phước Thịnh, Huy Trần đang là 2 cái tên được khán giả quan tâm, ngoài đời đều sở hữu vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp 8 múi cuồn cuộn.

1. Noo Phước Thịnh

Mới đây, Noo Phước Thịnh đã tổ chức đêm nhạc Noo's Chill Night 3 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của nhiều bạn bè và người thân của Noo Phước Thịnh, trong đó có Mai Phương Thúy. Ấn tượng nhất phải kể đến khoảnh khắc nam ca sĩ công khai "tỏ tình" với nàng hậu sinh năm 1988 bằng câu hát "Do you wanna marry me?" khi hát ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau. Chia sẻ về điều này, Mai Phương Thúy thẳng thắn bộc lộ: "Em thấy xấu hổ và cũng rất ngọt ngào. Nhưng mà không ngọt ngào bằng những lúc bọn em gặp riêng".

Hình ảnh Noo Phước Thịnh trong đêm nhạc Noo's Chill Night 3.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát trầm ấm, Noo Phước Thịnh là cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Dù đã ngoài 30, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ cả về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Giọng ca 34 tuổi chia sẻ, anh luôn chú trọng đến chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là ít ăn thức ăn chiên, xào, nhiều dầu mỡ. Đây là thói quen ăn uống được hình thành ngay từ khi Noo còn nhỏ.

Ngoài ra, hiểu rõ cơ thể của mình nên nam ca sĩ không cố tập luyện để body trông đô con hay tạo cơ bắp quá đà mà tập những bài đơn giản để giữ phom mình dây nhưng vẫn vạm vỡ, săn chắc như hít xà, hít đất hay gập bụng, chạy bộ. Đa số các bài tập mà anh áp dụng đều không có cường độ quá cao vì có thể tác động đến hơi thở, gây ảnh hưởng đến giọng hát.

Dù đã ngoài 30, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ cả về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc.

Anh luôn chú trọng đến chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là ít ăn thức ăn chiên, xào, nhiều dầu mỡ

Đăng tải hình ảnh khoe body cuồn cuộn cơ bắp nhưng không ít lần nam ca sĩ bị dân tình "soi" vì photoshop quá đà.

2. Huy Trần

Mới đây, Ngô Thanh Vân chính thức công khai thông tin về hôn lễ với bạn trai kém 11 tuổi - Huy Trần và nhận được lời chúc phúc của khán giả cũng như bạn bè, đồng nghiệp. Không chỉ thế, bộ ảnh cưới của cô và chồng sắp cưới do nhiếp ảnh gia Trần Hùng thực hiện, đồng thời cũng là trang bìa cho tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 5/2022.

Ảnh cưới của Ngô Thanh Vân và chồng sắp cưới trở thành trang bìa cho tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 5/2022.

Huy Trần tên thật là Trần Đức Huy, sinh năm 1990 tại Đức, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu tại Berlin (Đức), sau đó chuyển về Việt Nam sống và lập nghiệp. Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, Huy Trần từng giành giải nam vương cho một cuộc thi dành cho nam giới với quy mô nhỏ và thử sức với lĩnh vực người mẫu. Ngoài ra, anh còn có đam mê kinh doanh và yêu thích thể thao.

Huy Trần sở hữu gương mặt điển trai cùng vẻ ngoài lãng tử, phong trần.

Huy Trần gây ấn tượng với gương mặt điển trai, vẻ ngoài lãng tử, phong trần và thường xuyên khoe body vạm vỡ trên trang cá nhân. Phong cách thời trang mà anh yêu thích mang đậm hơi thở classic, hơi bụi một chút, khỏe khoắn và năng động. Huy Trần kết thân với bộ môn Boxing, Muay Thai để cơ thể săn chắc, cân đối. Bên cạnh đó, anh còn có thói quen uống nước nhiều, ngủ sớm và luôn giữ tinh thần thoải mái nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/do-body-ban-trai-mai-phuong-thuy-hon-phu-kem-ngo-thanh-van-11-tuoi-ai-vam-vo-h...Nguồn: http://danviet.vn/do-body-ban-trai-mai-phuong-thuy-hon-phu-kem-ngo-thanh-van-11-tuoi-ai-vam-vo-hon-50202230462418743.htm