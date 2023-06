Da bị đốm đen, cần làm ngay điều này!

Điều gì gây ra các đốm đen?

Đối với một số người, có vẻ như các đốm đen xuất hiện bất ngờ. Đối với những người khác, chúng trở nên đáng chú ý hơn trong hoặc sau khi mang thai, hoặc trong khi dùng một số loại thuốc. Rõ ràng và đơn giản: các đốm đen là do các tế bào sắc tố hoạt động quá mức. Và những tế bào này có thể tăng năng suất sau nhiều lần tiếp xúc với tia UV. Nhưng ngoài tác hại của ánh nắng mặt trời, chúng có thể xuất hiện do tác dụng phụ của thuốc và do viêm da xảy ra sau mụn trứng cá, bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến.

Tránh sai lầm khi xử lý đốm đen trên mặt

Sai lầm bạn nên tránh nếu bạn có đốm đen là gì? Sử dụng lột hóa chất mạnh để điều trị chúng.

Tiến sĩ Sethi nói: “Lột da bằng hóa chất có thể giúp giảm sắc tố da nhưng chỉ có tác dụng với da bị nám khi hắc tố nằm trong lớp biểu bì, nơi lớp vỏ có thể xâm nhập. Nếu hắc tố lắng đọng ở lớp hạ bì, thì sắc tố này thường nằm quá sâu và khó tiếp cận thông qua quá trình lột da bằng hóa chất.”

Những phương pháp điều trị này không chỉ khiến bạn tốn tiền mà không mang lại bất kỳ kết quả tích cực nào đối với các đốm đen của bạn mà thậm chí còn có thể khiến chúng trở nên tồi tệ hơn.

Tiến sĩ Sethi nói: “Lột da hóa học cũng chứa một lượng lớn hydroquinone, retinol, axit lactic hoặc glycolic, thực sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da bị nám. Điều này là do hàng rào bảo vệ da đã bị tổn hại do nám.”

Tiến sĩ Sethi nhấn mạnh, một cách an toàn để tiếp cận lột da bằng hóa chất cho da bị nám trước tiên là củng cố cấu trúc và hàng rào bảo vệ của da. Giữ ẩm bằng huyết thanh và kem giàu lipid và dưới sự giám sát của chuyên gia (nói cách khác: đừng vội đến hiệu thuốc để mua bất kỳ thứ cũ nào) là cách nên làm ở đây.

Tiến sĩ Sethi nói: “Lột da hóa học cũng có thể hiệu quả hơn đối với bệnh nhân sau khi họ đã điều trị da y tế sâu hơn, xâm lấn hơn như laser Picosure và vi kim. “Những phương pháp điều trị này sẽ củng cố làn da của họ và giúp đưa sắc tố lên gần bề mặt hơn, làm cho quá trình lột da bằng hóa chất trở nên an toàn và hiệu quả hơn.”

Các giải pháp tốt nhất cho các đốm đen là gì?

Không có gì khác ngoài một thành phần chăm sóc da tiêu chuẩn vàng: retinol. Tiến sĩ Sethi nói: “Kết hợp retinol vào thói quen của bạn có thể giúp giảm thiểu đáng kể các đốm đen. Retinol rất cần thiết vì nó làm tăng quá trình tái tạo tế bào, chu kỳ tái tạo da và xóa bỏ các tổn thương do ánh nắng cũng như sự mất mát của các protein trên da như collagen và elastin. Tác nhân mạnh mẽ này có đặc tính chống lão hóa và trị mụn có thể tạo ra kết quả làm sáng da.”

Retinol cũng có thể làm giảm các nếp nhăn, đốm, màu da không đồng đều và viêm. Ngoài ra, bằng cách tăng cường tái tạo tế bào da và tăng cường sản xuất collagen, Tiến sĩ Sethi nhắc nhở chúng ta rằng sắc tố không đồng đều có thể mờ đi nhanh chóng, mang lại vẻ ngoài sáng sủa, đều màu hơn.

Nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn khi nói đến bất kỳ giải pháp chăm sóc da nào, bao gồm cả retinol.

Tiến sĩ da liễu Sethi nói: “Để đạt được kết quả tốt nhất từ ​​retinol, bạn sẽ muốn tránh nồng độ cao hơn để đảm bảo không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Nồng độ cao hơn có thể gây ra sự nhạy cảm, vì vậy điều quan trọng là phải sử dụng nồng độ trung bình cũng cấp ẩm cho da bằng chất béo.”

