Phụ nữ ở đâu có vòng một ‘khủng’ và nhỏ nhất?

Nhiều phụ nữ khao khát sở hữu vòng một nảy nở, thậm chí là ngoại cỡ. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy không phải thứ gì lớn cũng tốt, ngược lại còn là dấu hiệu của bệnh tật.

World Data gần đây đã thu thập dữ liệu và tiến hành đối chiếu kích thước bộ ngực trung bình của phụ nữ trên toàn thế giới, từ đó đưa ra một danh sách nhận được nhiều sự quan tâm của chị em.

Bộ ngực của chị em có liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì. Ảnh: iStockphoto.

“Những bộ ngực lớn nhất có thể được tìm thấy ở Na Uy, Iceland, Vương quốc Anh và Mỹ. Trong khi đó, bộ ngực nhỏ nhất ở Trung Phi và Đông Nam Á. Nhìn chung, điều đáng chú ý là việc tăng kích cỡ vòng một thường xảy ra ở các quốc gia mà béo phì là vấn đề lớn”, World Data cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa thừa cân là người có chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể, tính theo công thức trọng lượng kg chia cho bình phương chiều cao, tính bằng m) lớn hơn hoặc bằng 25; béo phì là người có BMI từ 30 trở lên.

Quốc gia duy nhất nằm trong Top 20 kích thước ngực lớn nhất có chỉ số BMI khỏe mạnh là Đan Mạch, với mức 24,6.

Mỹ giữ hạng 4 trong danh sách và có chỉ số BMI cao nhất Top 20, với 29. Con số này chỉ thiếu 1 điểm để chuyển từ hàng thừa cân sang béo phì.

“Vú phụ nữ bao gồm một lượng lớn mô mỡ và các tuyến. Hình dạng của bộ ngực không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn phụ thuộc vào hàm lượng chất béo và thành phần của mô liên kết. Nói chung, khối lượng cơ thể của bạn càng lớn thì ngực của bạn cũng càng lớn”, World Data giải thích.

Trang dữ liệu thế giới cũng phân tích nguyên nhân phụ nữ tại các quốc gia Châu Phi và châu Á có vòng một khiêm tốn nhất thế giới.

“Có nhiều lý do dẫn đến phụ nữ ngực nhỏ phân bổ ở Trung Phi và Đông Nam Á. Một mặt, nguyên nhân di truyền thường được viện dẫn. Phụ nữ ở các tiểu lục địa này thường nhỏ con và nhẹ cân hơn. Một phụ nữ Đông Nam Á có chiều cao trung bình khoảng 1,53 m và nặng dưới 55 kg. Ở Trung Phi, phụ nữ cao dưới 1,60 m và nặng dưới 60 kg, có thân hình mảnh mai hơn mức trung bình toàn cầu. Chỉ riêng điều này có thể chỉ ra mối liên hệ giữa bộ ngực nhỏ hơn phù hợp với tỷ lệ cơ thể”, World Data đánh giá.

Dưới đây là danh sách 20 quốc gia có kích thước vòng một trung bình lớn nhất thế giới (bao gồm tên quốc gia, kích thước bầu ngực và BMI):

Na Uy: C-D; 26,2 Luxembourg: C; 25,7 Iceland: C; 25,6 Mỹ: C; 29 Anh: C; 27,1 Venezuela: B-C; 26,9 Colombia: B-C; 26,7 Thuỵ Điển: B-C; 25,4 Hà Lan: B-C; 25,3 Canada: B-C; 26,7 Nga: B-C; 26,7 Ba Lan: B-C; 26,1 Bulgaria: B-C; 25,9 Phần Lan: B-C; 25,7 Đan Mạch: B-C; 24,6 Thổ Nhĩ Kỳ: B; 28,8 New Zealand: B; 28 Ireland: B; 27,1 Croatia: B; 26,9 Australia: B; 26,8 Tú Oanh Theo NY Post.

Nguồn: https://tienphong.vn/phu-nu-o-dau-co-vong-mot-khung-va-nho-nhat-post1544834.tpoNguồn: https://tienphong.vn/phu-nu-o-dau-co-vong-mot-khung-va-nho-nhat-post1544834.tpo