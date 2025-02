Công thức 'vàng' giúp Song Hye Kyo, Kim Tae Hee giữ da căng bóng

Kim Tae Hee bước sang tuổi 45 nhưng vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng.

Song Hye Kyo và Kim Tae Hee được mệnh danh là hai mỹ nhân "không tuổi" của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai người đều đã bước vào độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng, hầu như không có nếp nhăn. Ngoài thói quen chăm sóc da thường ngày, dùng kem chống nắng đều đặn, hai mỹ nhân đều chuộng dùng các nguyên liệu làm đẹp tự nhiên là mật ong và trứng gà.

Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi 44.

Song Hye Kyo chia sẻ cô thường đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà kết hợp với mật ong để làm sạch da, loại bỏ bã nhờn, mụn cám, mụn đầu đen sâu trong lỗ chân lông, làm mềm da, giúp da căng bóng, mịn màng. Kim Tae Hee thì lựa chọn lòng đỏ trứng gà kết hợp với mật ong để tăng cường độ ẩm cho da, hạn chế tình trạng da khô, dễ xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Mật ong - nguyên liệu 'vàng' trong làng làm đẹp

Không chỉ là nguyên liệu tốt cho sức khỏe, đời sống, mật ong còn được sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp từ xa xưa. Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên, giúp cấp ẩm, giữ độ ẩm cho da mà không làm bít tắc lỗ chân lông. Mật ong còn có tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa và điều trị mụn. Sử dụng mật ong làm mặt nạ giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ các tế bào da chết, tế bào viêm, cải thiện kết cấu bề mặt da. Các chất chống oxy hóa trong mật ong giúp giảm thiểu hình thành đốm nâu trên da, làm sáng da, giúp da đều màu, chắc khỏe.

Mật ong và trứng gà là hai nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được hai mỹ nhân ưa chuộng.

Trứng gà - nguyên liệu giá rẻ, hiệu quả vượt trội

Trứng gà giàu vitamin nhóm B và các nguyên tố vi lượng, giúp làm đẹp da, cải thiện sức khỏe làn da. Lòng đỏ trứng gà có tác dụng cấp ẩm, làm se khít lỗ chân lông, giúp da mềm mịn. Lòng trắng trứng gà có tác dụng loại bỏ sợi bã nhờn, giảm tiết dầu với da nhờn, ngăn ngừa hình thành mụn, làm trắng da và giảm vết thâm, nám.

Kết hợp lòng đỏ trứng hoặc lòng trắng trứng gà với mật ong thành mặt nạ, đắp lên da 1-2 lần mỗi tuần giúp da trắng sáng, mịn màng, làm chậm tốc độ lão hóa.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là một trong các ngọc nữ của màn ảnh Hàn. Cô nổi tiếng từ giữa những năm 2000 với các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Hi Bye Mama... Cô kết hôn cùng nam ca sĩ Bi Rain vào năm 2017. Cặp sao có hai con gái, là hình mẫu gia đình hạnh phúc viên mãn trong làng giải trí Hàn Quốc.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu(2000). Cô đóng All In (003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Cô thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm 2022, Song Hye Kyo lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây cô tham gia bộ phim Dark Nuns, được cho là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2015, The Priests. Sau khi ly hôn diễn viên Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.