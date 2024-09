Con gái sao Việt sở hữu chiều cao đáng nể: Lọ Lem vẫn thua một cái tên khác

Từ khi mới 16 tuổi, Lọ Lem đã có chiều cao vượt qua cột mốc 1m70 và hiện giờ, con gái đầu lòng của MC Quyền Linh đang cao 1m73. Lọ Lem có đôi chân thon dài, gương mặt xinh xắn hiền thục nên ai cũng tin chắc cô bạn sẽ giành giải cao nếu đi thi Hoa hậu.

Lọ Lem còn có năng khiếu nghệ thuật, vẽ đẹp đàn giỏi, mới thử sức trình diễn thời trang trong một chương trình lớn. Chính vì thế mà netizen cho rằng nếu Lọ Lem có gia nhập showbiz thì sẽ nổi tiếng cực nhanh, vì cô bạn chưa hoạt động nghệ thuật cũng đã được quan tâm như ngôi sao rồi.

Tuy sở hữu chiều cao khủng, Lọ Lem vẫn thấp hơn chút xíu so với con gái siêu mẫu Bình Minh. An Nhiên năm nay tròn 15 tuổi nhưng đã cao tới 1m75 và nhiều khả năng sẽ còn cao thêm nữa. An Nhiên sở hữu hình thể chuẩn siêu mẫu với vóc dáng mảnh mai, đôi chân và cánh tay dài.

Để có được chiều cao đáng nể này, bên cạnh thừa hưởng gien từ bố mẹ thì An Nhiên còn rất chăm tập thể thao, đặc biệt là bơi lội và cầu lông là những môn phát triển chiều cao rất tốt. Khi mọi người nhắn nhủ vợ chồng siêu mẫu Bình Minh hãy để con gái nối nghiệp người mẫu giống bố, mẹ của An Nhiên tiết lộ cô bé không thích điều này.

Trong dàn ái nữ nhà sao Việt, Bảo Tiên cũng là cái tên được nhiều người chú ý và yêu mến. Là con gái của hai diễn viên Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn, Bảo Tiên ngay từ nhỏ đã được khen là xinh xắn, gương mặt có đường nét ấn tượng.

Giờ đây, Bảo Tiên đã 16 tuổi và cao 1m70. Cô bạn có vóc dáng thanh mảnh, đôi chân siêu dài với tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Dù có khí chất rất sang chảnh được nhiều người khen là hợp làm siêu mẫu nhưng lúc này, Bảo Tiên vẫn ưu tiên cho việc học hơn cả.

