Con trai NSND Xuân Bắc thay đổi thế nào khi trưởng thành?

2 con trai NSND Xuân Bắc đã tham gia chương trình "Táo quân" vào năm 2018. Trong chương trình này, Bi Béo (Nguyễn Nhật Võ Nguyên) và Minh Bủm (Nguyễn Nhật Khánh Minh) vào vai con quan chức. Tại thiên đình, các con quan được tham gia lớp học tự hào bố mẹ làm quan to. Một trong những câu thoại của Bi Béo là "Ối giời ơi, làm con quan không dễ đâu, mệt phết đấy". Những năm tiếp theo của "Táo quân", 2 cậu bé cũng xuất hiện làm cho chương trình "xôm" hơn. Khán giả cũng vui vẻ và bật cười trước những câu thoại hay từ giọng nói non nớt của 2 cậu bé.

Không chỉ xuất hiện trong "Táo quân", Xuân Bắc còn cho 2 con trai tham gia nhiều sự kiện văn hóa giải trí khác. Từ chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" đến "Rap Việt" cùng nhiều sự kiện khác.

Cụ thể, năm 2021, bé Minh Bủm con trai đầu của "Nam Tào" gây chú ý với "Rap Việt". Cậu bé đã gây bão khi "vạch trần" lý do Karik khóc ở Chung kết Rap Việt là do giày 200 triệu đồng của nam rapper bị bẩn! Trước đó, Minh Bủm cũng thường xuất hiện trên trang cá nhân của bố Xuân Bắc. Khác với cách nói chuyện ngây ngô, lém lỉnh của Bi Béo thì cậu con trai Minh Bủm lại suy nghĩ đầy thực tế.

Dù tham gia nhiều chương trình hot của VTV hay là con của người nổi tiếng, cả 2 cậu bé từ nhỏ đến lớn đều có nếp sống giản dị như bao bạn bè đồng trang lứa.

Năm ngoái, 2 con trai NSND Xuân Bắc tiếp tục gây sốt trên sóng truyền hình với diện mạo trưởng thành cùng giọng hát tiếng Anh ngọt ngào. Cụ thể, nam NSND giới thiệu hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) song ca bản nhạc "Nothing's gonna change my love for you" trong chương trình "Nghe hát cùng tôi". Phần biểu diễn chưa hoàn hảo nhưng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Trên fanpage VTV, video của hai anh em Bi béo nhận gần 600.000 lượt xem sau một ngày đăng tải. Cư dân mạng tán dương các con của Xuân Bắc có tố chất nghệ sĩ, Bi béo có giọng khỏe, vang, trong khi đó Khánh Minh sở hữu chất giọng ấm, ngọt ngào.

Hiện tại, nhiệm vụ trọng tâm của cả 2 cậu là học tập. Được biết Bi Béo và Minh Bủm đã vào cấp học THPT. Cả hai tập trung cho việc học, cậu ít xuất hiện trên truyền hình hơn.

Không chỉ chăm ngoan học tốt, 2 con trai của NSND Xuân Bắc còn biết phụ bố mẹ việc nhà. Nếu theo dõi NSND Xuân Bắc trên trang cá nhân sẽ thấy rõ, anh luôn dạy các con mọi điều để họ trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Ở đời thực, dù bận rộn trong công việc nhưng anh và vợ cũng không bỏ bê con cho nhà trường. Anh luôn chia sẻ và bày tỏ tình cảm với con. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong các chương trình anh và con cùng tham gia.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]